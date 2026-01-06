IPSA 2026: el mercado chileno rota por sectores y la convicción se concentra en pocos ganadores

Materiales mejora su atractivo por proyecciones de crecimiento de utilidades a cinco años, mientras industriales enfrenta expectativas negativas que limitan su potencial.

Telecomunicaciones lidera desempeño y convicción, apoyado por recuperación de utilidades y un PER por sobre su promedio de tres años.

El mercado chileno parte 2026 con retornos concentrados por sectores, más que con un impulso generalizado del índice.

Un inicio de 2026 marcado por un mercado selectivo

En el inicio de 2026, el mercado chileno está mostrando un comportamiento muy selectivo por sectores. Esta dinámica refuerza la lectura de que el rally previo dejó un “piso” elevado: en vez de ver un avance parejo, el retorno se está concentrando en historias específicas y no en un impulso ampliamente generalizado.

En los últimos días, el sector telecomunicaciones ha destacado con el mejor desempeño del mercado, mientras que consumo discrecional y salud han quedado como los segmentos más rezagados. Esta divergencia calza con un escenario en que los inversionistas buscan visibilidad y crecimiento futuro, pero, al mismo tiempo, evitan aquellas áreas más sensibles al ciclo económico o con mayor incertidumbre respecto de los márgenes.

La lectura sectorial: ganadores y rezagados

La foto por sectores aporta una señal clara: la dispersión de retornos no es un accidente, sino una característica de un mercado que está discriminando con fuerza.

Telecomunicaciones: el sector con mejor desempeño reciente

Que telecomunicaciones esté liderando no solo responde a momentum. También se conecta con una narrativa de mayor claridad sobre la trayectoria de utilidades hacia adelante, lo que tiende a atraer flujo incluso cuando las valorizaciones empiezan a exigir más.

Consumo discrecional y salud: los más rezagados

En la otra punta, consumo discrecional y salud han sido los sectores con peor desempeño reciente. En un mercado que premia la visibilidad, estos segmentos aparecen más expuestos a dudas de ciclo, presión en márgenes o menor certeza sobre la magnitud del crecimiento, lo que eleva el umbral para que los inversionistas tomen riesgo.

Valorizaciones y PER: dónde se concentra la convicción del mercado

Fuente: SimplyWst

La lectura de valorización ayuda a entender por qué se está concentrando la convicción en algunos sectores y no en otros. La atención no está solo en “qué sube”, sino en qué justifica su múltiplo con mejores perspectivas de utilidades.

Telecomunicaciones: PER sobre el promedio y recuperación estimada de utilidades

En telecomunicaciones, el mensaje del mercado es directo: el sector aparece transando por encima de su PER promedio de tres años, lo que sugiere que los inversionistas están dispuestos a pagar más por una recuperación de utilidades que se estima fuerte.

Esa convicción se ve respaldada por la expectativa de crecimiento anual de ganancias del sector, que se ubica en torno a 34%, revirtiendo la caída observada el año anterior. En la práctica, esto ayuda a explicar por qué el flujo tiende a priorizar telecomunicaciones pese a múltiplos más exigentes: el mercado está “comprando” una historia de normalización y crecimiento de resultados.

Materiales: atractivo más estructural y crecimiento a cinco años

En paralelo, materiales también gana atractivo desde un ángulo más estructural. Las proyecciones apuntan a un crecimiento de utilidades de alrededor de 42% anual para los próximos cinco años, lo que representa una mejora significativa frente a su dinámica histórica reciente.

Este punto es clave: en un entorno donde el mercado castiga la incertidumbre, sectores con una historia más consistente de expansión de utilidades tienden a sostener mejor la demanda relativa, especialmente si esa mejora luce más “de tendencia” que de rebote.

Industriales: la señal más débil en utilidades futuras

Fuente: SimplyWst

Por contraste, el frente industrial es el que entrega la señal más débil en términos de utilidades futuras. Las proyecciones apuntan a caídas cercanas a 25% anual, una expectativa que naturalmente limita el potencial de valorización.

Cuando el mercado descuenta una trayectoria negativa en ganancias, suele elevar el nivel de exigencia: el múltiplo deja de expandirse con facilidad, la tolerancia a sorpresas en márgenes se reduce, y cualquier tesis de recuperación necesita evidencia más contundente para convencer.

La tesis de 2026: no es “Chile sube”, es “Chile selecciona”

Con estos elementos, la tesis que se está configurando para 2026 no es simplemente “Chile sube”. Más bien, el mercado parece estar actuando bajo una lógica de selección: prioriza sectores donde el crecimiento esperado justifica mejor el múltiplo, aunque ese múltiplo sea más exigente.

Esta dinámica también ayuda a entender por qué, incluso en un año que podría ser constructivo para el IPSA, no necesariamente todos los componentes avanzarán al mismo ritmo. En otras palabras: el telón de fondo puede ser favorable, pero el desempeño puede seguir siendo desigual.

Qué se observa en los papeles más representativos del mercado

La selectividad sectorial se alinea con lo que se ve en los papeles más representativos. En términos relativos, nombres ligados a banca, consumo defensivo y algunos sectores específicos muestran mejor tracción, mientras que segmentos más expuestos al ciclo o con menor visibilidad tienden a quedar rezagados.

Esto refuerza la idea central: el mercado está premiando la combinación de visibilidad, crecimiento de utilidades y una valorización que, aunque más alta, se percibe “ganada” por fundamentos.

Qué significa esto para el inversionista en 2026

En un mercado así, la lectura sectorial cobra un peso mayor que en fases de rally generalizado. Cuando el retorno se concentra, la diferencia entre capturar o no el movimiento suele depender de identificar dónde está la convicción: