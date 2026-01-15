IPSA corrige y cierra bajo 11.100 puntos tras toma de utilidades

-
El S&P IPSA cerró el 15 de enero de 2026 en 11.088 puntos (-1,17%) tras alcanzar un máximo intradiario de 11.302 y revertir con fuerza.
Pese al retroceso, el índice mantiene un inicio de año positivo con +7,05% en 2026, apoyado por apetito por la renta variable chilena y mejores expectativas corporativas.
La sesión reflejó una toma de ganancias transversal, con alto volumen transado (más de $320 mil millones) y señales de rotación y selección tras el rally.
El S&P IPSA cerró la sesión de este jueves 15 de enero de 2026 en 11.088 puntos, con una caída de -1,17%, luego de haber marcado un nuevo máximo intradiario en 11.302 puntos durante la mañana. El índice no logró sostener esos niveles y revirtió con fuerza, perdiendo la zona de los 11.200 puntos, en un movimiento ampliamente explicado por tomas de ganancias tras varias jornadas consecutivas de avances.
Pese al retroceso diario, el balance del inicio de año sigue siendo constructivo. En las primeras semanas de 2026, el IPSA acumula una subida de +7,05%, reflejando un marcado apetito por la renta variable chilena, impulsado por mejores expectativas de resultados corporativos, revisiones al alza en precios objetivo y un entorno externo que, hasta ahora, ha favorecido los activos de riesgo.
Alivio global en la apertura, corrección local al cierre
La jornada comenzó con un tono claramente positivo. En la apertura, el IPSA llegó a subir cerca de 0,4%, afirmándose sobre los 11.200 puntos, en línea con el repunte de los mercados internacionales. El contexto externo estuvo marcado por un mayor optimismo en torno a la inteligencia artificial, tras sólidos resultados y proyecciones de TSMC, y por una menor tensión geopolítica, factores que impulsaron a Wall Street y a las principales bolsas europeas.
Sin embargo, el avance local perdió tracción a medida que el índice se aproximó a la zona de 11.300 puntos, nivel que actuó como detonante de ventas. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos —donde el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq cerraron con alzas—, el mercado chileno optó por materializar utilidades, especialmente por parte de inversionistas extranjeros, en la antesala de un feriado en EE. UU. y una menor liquidez esperada para los próximos días.
Acciones líderes
La corrección del IPSA estuvo liderada por CMPC (-3,3%), Colbún (-2,9%) y Falabella (-2,7%), que explicaron buena parte del retroceso del índice. En total, al menos 15 acciones cerraron con caídas superiores a -1%, evidenciando que la toma de ganancias fue transversal, más que un ajuste puntual en papeles específicos.
Del lado positivo, destacaron Salfacorp (+2,4%), ILC (+1,9%) y CAP (+1,9%), que lograron desacoplarse del sesgo negativo general y cerraron como las mejores performers de la sesión. Este comportamiento mixto sugiere que, más que un cambio de tendencia, el mercado está entrando en una fase de rotación y selección, tras el fuerte rally acumulado.
El volumen transado superó los $320 mil millones, un dato relevante que refuerza la idea de que, aun con caídas, el interés por el mercado accionario local se mantiene elevado, y que la corrección se da con participación activa, no por ausencia de compradores.
Dólar en Chile al alza y contexto macro
La sesión también estuvo acompañada por un avance del dólar en Chile de 0,3%, lo que añadió presión adicional sobre el mercado accionario local. Este movimiento se dio en un contexto de rotación global, donde parte de los flujos comenzaron a salir de la renta fija hacia la renta variable en Estados Unidos, empujando al alza las tasas cortas y generando ajustes tácticos en mercados emergentes.
A nivel internacional, el telón de fondo siguió siendo constructivo. Datos económicos mejores a lo esperado en EE. UU., junto con un renovado optimismo en el sector tecnológico, sostuvieron las alzas en Wall Street, mientras que en Europa y Asia el desempeño fue mayoritariamente positivo, con la excepción de algunas tomas de ganancias puntuales.
Corrección técnica sin invalidar el buen comienzo de 2026
El cierre del IPSA bajo los 11.100 puntos no invalida el buen comienzo de año, pero sí marca un primer ajuste relevante tras alcanzar máximos históricos. La pérdida de los 11.200 puntos introduce un tono de mayor cautela en el corto plazo, aunque el desempeño acumulado de 2026 y el alto volumen transado sugieren que el mercado chileno sigue contando con respaldo estructural.
Más que una señal de cambio de tendencia, la jornada deja la lectura de un mercado que respira tras subir rápido, reordena posiciones y comienza a discriminar con mayor fuerza entre sectores y compañías, en un escenario donde el optimismo de fondo convive con una corrección técnica necesaria.
Gráfico MSCI Chile (H1)
Fuente: xStation5.
______________
