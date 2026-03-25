IPSA hoy sube a 10.400 puntos impulsado por menor tensión global

El IPSA cerró la sesión del 25 de marzo con un fuerte repunte cercano al 2%, recuperando la zona de los 10.400 puntos tras haber tocado mínimos recientes, en un movimiento que respondió principalmente a un cambio en el sentimiento global más que a factores estrictamente locales. La jornada estuvo marcada por una mejora en el apetito por riesgo internacional, impulsada por señales de desescalada parcial en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que permitió un rebote sincronizado en activos de riesgo, incluyendo acciones y monedas emergentes. Este movimiento del selectivo chileno se entiende mejor como un rebote técnico dentro de un contexto aún incierto, más que como un cambio estructural de tendencia. La presión bajista de sesiones previas, asociada al alza del petróleo, el aumento de la incertidumbre inflacionaria y el deterioro del entorno global, generó niveles de sobreventa que facilitaron una recuperación cuando el flujo de noticias comenzó a mostrar señales menos adversas.

Menor prima de riesgo geopolítico impulsa al mercado

Gráfico del Ipsa. Fuente: Bolsa de Santiago

El principal driver de la jornada fue la evolución del conflicto en Medio Oriente. La propuesta de Estados Unidos para avanzar hacia un eventual acuerdo con Irán, aunque aún sin resolución concreta, redujo temporalmente la percepción de riesgo extremo sobre el suministro energético global. Esto tuvo un efecto directo sobre los precios del petróleo, que moderaron su impulso alcista, y permitió un ajuste en las expectativas inflacionarias de corto plazo.

Para mercados emergentes como Chile, este cambio es clave. Un petróleo estabilizándose, aunque en niveles elevados, reduce la presión sobre inflación importada y tasas, lo que mejora el atractivo relativo de la renta variable. En este contexto, el IPSA reaccionó en línea con el rebote observado en Wall Street, Europa y Asia, evidenciando su alta correlación con el entorno global más que con drivers domésticos en el corto plazo.

Liderazgo de acciones clave

El avance del IPSA estuvo liderado por acciones de gran peso dentro del índice, particularmente SQM-B y Banco de Chile, lo que amplificó el movimiento al alza. En el caso de SQM, el repunte se explica tanto por el rebote técnico tras caídas previas como por el soporte indirecto de commodities en un entorno aún tensionado geopolíticamente. Aunque el litio no está directamente vinculado al petróleo, el contexto de materias primas más firme tiende a sostener el interés por este tipo de activos.

Por su parte, el sector bancario mostró un comportamiento positivo, reflejando una combinación de factores. Por un lado, la estabilización de tasas globales reduce el riesgo de deterioro en condiciones financieras; por otro, el mensaje del Banco Central de Chile elimina escenarios extremos de endurecimiento monetario en el corto plazo. Este liderazgo de pesos pesados es relevante, ya que confirma que el movimiento del IPSA no fue marginal ni impulsado por acciones de baja liquidez, sino que tuvo una base sólida en términos de composición del índice.

Banco Central mantiene las tasas de interés en Chile

En el plano local, la decisión del Banco Central de Chile de mantener la tasa de política monetaria en 4,5% estuvo en línea con las expectativas del mercado, pero el foco estuvo en el mensaje implícito del IPoM. La autoridad reconoció que el shock energético derivado del conflicto geopolítico está elevando las proyecciones de inflación, lo que introduce un sesgo de mayor cautela hacia adelante. Sin embargo, el hecho de no haber ajustado la tasa fue interpretado como una señal de que el escenario base sigue contemplando un control gradual de la inflación, evitando un endurecimiento agresivo de las condiciones financieras. Esto contribuyó a sostener el rebote en activos locales, particularmente en renta variable.

Contexto global

El movimiento del IPSA se dio en paralelo a una jornada positiva en los principales mercados internacionales, con avances en Wall Street y en bolsas europeas y asiáticas. Este comportamiento refuerza la idea de que el rebote tuvo un componente global dominante. No obstante, el contexto sigue siendo frágil. La negativa de Irán a aceptar un alto al fuego y la proximidad de plazos definidos por Estados Unidos mantienen latente el riesgo de una nueva escalada. En ese sentido, la volatilidad en el petróleo continúa siendo el principal factor a monitorear, ya que cualquier interrupción en el flujo energético podría reactivar presiones inflacionarias y revertir rápidamente el apetito por riesgo.

La sesión del 25 de marzo puede interpretarse como un rebote táctico dentro de una tendencia aún condicionada por factores externos. La recuperación del IPSA responde más a un alivio en la prima de riesgo global que a una mejora estructural en fundamentos locales. El mercado sigue operando bajo un equilibrio inestable, donde la evolución del conflicto en Medio Oriente, el comportamiento del petróleo y las expectativas de tasas a nivel global seguirán determinando la dirección de corto plazo. En este escenario, niveles como los 10.400 puntos funcionan más como una zona de recuperación técnica que como una señal de consolidación alcista, al menos mientras no se confirme una desescalada sostenida en el frente geopolítico.

