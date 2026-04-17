IPSA no logra despegar pese al giro en Medio Oriente

El IPSA cae cerca de 0,3% en la sesión, en una jornada que, a primera vista, parecía construida para un avance más claro de la bolsa chilena. El apetito por riesgo externo mejoró con fuerza, con señales de distensión en Medio Oriente, caída del petróleo y un nuevo impulso en Wall Street, factores que en teoría favorecen una recomposición del apetito por riesgo hacia mercados emergentes. Sin embargo, el selectivo local no logra traducir ese alivio en una subida sostenida, principalmente porque la corrección de SQM volvió a pesar demasiado dentro del índice.

Fuente: Bolsa de Santiago.

El tono del mercado chileno fue mejor que lo que sugiere el cierre del índice porque hubo avances en aerolíneas, bancos, retail y centros comerciales, pero la magnitud de la baja en una acción de alta ponderación como SQM-B terminó distorsionando la foto agregada. En otras palabras, la sesión fue más constructiva en amplitud que en resultado final.

SQM enfría al IPSA tras el salto previo

El principal freno del día fue SQM-B, que retrocede 6,12% hasta usd 89.50 y además concentra el mayor monto transado de la rueda. El movimiento acontece después del rally de casi 10% visto en la sesión anterior, cuando el renovado entusiasmo por acciones ligadas al litio desató una entrada compradora agresiva en todo el segmento. La acción quedó con señales de sobrecompra de corto plazo y hoy enfrenta una toma de utilidades bastante natural.

Fuente: xStation5.

Ese ajuste es importante no solo por el tamaño de la baja, también por su impacto sobre el índice, una vez que SQM sigue siendo uno de los nombres más influyentes del IPSA, junto con Banco de Chile, LATAM y BCI, por lo que una corrección de esta magnitud tiene capacidad suficiente para opacar una jornada positiva en varios otros componentes. El índice muestra debilidad, pero el mercado chileno en términos internos no estuvo tan flojo.

LATAM y bancos capturan el mejor tono de mercado

La contraparte más clara fue LATAM Airlines, que sube 6.52% hasta USD 55.95 y se instala como la mejor acción del día entre los papeles más líquidos. La reacción encaja con un escenario geopolítico menos adverso para el sector aéreo. A medida que el mercado empieza a descontar una descompresión del conflicto en Medio Oriente y una reapertura más estable de rutas críticas como el Estrecho de Ormuz, mejora la percepción sobre costos de combustible, normalización de tráfico y presión operacional para aerolíneas.

Ese mejor ánimo también se trasladó al frente financiero, porque el Banco de Chile avanzó 1,90%, Itaú Chile subió 3,24%, mientras Santander Chile anotó un alza más moderada de 0,19%. BCI, en cambio, cedió 0,27%, un movimiento menor que está más bien asociado a cautela previa a resultados que a un cambio de narrativa sectorial. En consumo también hubo una señal útil, con alzas de Cencosud de 2,19%, Mallplaza de 2,32%, Falabella de 1,36% y CCU de 1,24%. Esa combinación sugiere que el apetito por riesgo sí estuvo presente en la rueda local, aunque no alcanzó para compensar el castigo en SQM.

El contexto internacional

El trasfondo externo del día fue claramente más constructivo. Wall Street extendió su rally de abril después de que el mercado interpretara como una señal de descompresión la reapertura total del Estrecho de Ormuz al tráfico comercial durante el alto el fuego. A eso se sumó la información sobre conversaciones entre Washington y Teherán en torno a un memorando que incluiría la liberación de US$20.000 millones en activos iraníes congelados a cambio de una renuncia al uranio enriquecido.

El Nasdaq 100 se encamina a su racha alcista más larga desde 2013. El índice, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, extiende sus ganancias por decimotercera sesión consecutiva. Fuente: Bloomberg.

Un menor riesgo de interrupción energética reduce presión sobre el petróleo, mejora las perspectivas de crecimiento global y refuerza la búsqueda de activos más sensibles al ciclo. Ese canal es especialmente relevante para Chile, porque una caída sostenida del crudo ayuda a moderar presiones de costos, mejora la lectura sobre inflación importada y tiende a favorecer una recomposición de flujos hacia renta variable emergente.

Ese mejor tono ya se veía en Wall Street, donde el S&P 500 extendía su avance y el mercado tecnológico seguía impulsado por la combinación de entusiasmo por IA, resultados corporativos y apuestas a nuevos recortes de tasas antes de fin de año. Si ese impulso se sostiene, el mercado chileno podría encontrar apoyo adicional en las próximas ruedas, especialmente en sectores más expuestos a crecimiento y consumo.

La próxima semana

Después de una jornada donde el flujo externo dominó buena parte de la narrativa, el mercado local volverá a enfocarse también en los fundamentales. La próxima semana reportan BCI y SONDA, dos nombres que pueden mover expectativas sobre bancos y tecnología local. Para BCI, el mercado espera un BPA de CLP 1.178,30, mientras que para SONDA la estimación apunta a un BPA de CLP 2,06.

En el caso de BCI, la lectura será relevante por señales sobre márgenes, costo de riesgo y sensibilidad a un entorno que sigue combinando tasas, actividad y competencia. En SONDA, el foco estará más en crecimiento operativo, ritmo de contratos y capacidad de sostener expansión en un momento donde el mercado está premiando a compañías con visibilidad de ejecución y exposición a digitalización.