Irán amenaza con atacar a Microsoft, Apple y Alphabet

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) emitió una dura advertencia contra 18 compañías tecnológicas estadounidenses, señalando específicamente a Microsoft, Apple, Google, Intel y Boeing, entre otras, como “objetivos legítimos” en respuesta a las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel. Según el comunicado, ataques contra instalaciones de estas empresas en la región podrían comenzar tan pronto como el 1 de abril, lo que añade un carácter de urgencia excepcional a la situación.

En su declaración, el IRGC subrayó que las compañías del sector de las TIC y la inteligencia artificial desempeñan un papel clave en la planificación y ejecución de operaciones contra Irán, una acusación sin precedentes dirigida al sector tecnológico civil. La reacción del mercado fue inmediata: las acciones de Microsoft, Apple, Google, Intel y Boeing frenaron sus avances iniciales y comenzaron a devolver las ganancias registradas al inicio de la sesión. Al mismo tiempo, los precios del petróleo repuntaron con fuerza, ya que la escalada de tensiones en torno a Irán suele actuar como un catalizador alcista en el mercado energético, donde cualquier amenaza a la oferta impulsa los precios al alza.

Cabe destacar que el IRGC ha emitido advertencias similares en el pasado sin que necesariamente se hayan materializado en acciones concretas. Sin embargo, el plazo del 1 de abril otorga a esta amenaza un grado de concreción mayor que en ocasiones anteriores. Los mercados estarán ahora atentos a la respuesta de Washington y a posibles declaraciones de las propias compañías respecto a su presencia y activos en Medio Oriente. Las próximas horas serán clave para determinar si se trata de un nuevo episodio de ruido geopolítico o del inicio de una escalada real capaz de alterar de forma duradera el sentimiento en los mercados tecnológicos y de materias primas.

Fuente: xStation