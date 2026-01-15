JP Morgan y Goldman Sachs: gigantes tras la temporada de resultados

Dos líderes de la banca de inversión publicaron hoy sus resultados antes de la apertura de la sesión en EE.UU.. En el pre-market, la acción de Goldman Sachs cae lentamente alrededor de 1,5%, mientras que Morgan Stanley sube inicialmente más de 1%, pero pierde las ganancias con el paso del tiempo.



Morgan Stanley

Morgan Stanley superó las expectativas del mercado tanto en beneficio por acción (EPS) como en ingresos. El EPS se ubicó en 2,68 USD, por encima de los 2,41 USD esperados, mientras que los ingresos alcanzaron 17.900 millones de dólares, frente a los 17.700 millones previstos. El beneficio neto fue de 4.400 millones de dólares.

Estos resultados reflejan un aumento de los ingresos respecto a trimestres anteriores, aunque con una leve caída en la rentabilidad. Los segmentos que mejor desempeño mostraron fueron trading y gestión de capital. El directorio aprobó un dividendo trimestral de 1 USD por acción, sin cambios frente a los dos pagos anteriores.



MS.US (D1)

Fuente: xStation5



Goldman Sachs

Goldman Sachs sorprendió positivamente en beneficios, pero decepcionó en ingresos. El EPS fue de 14 USD, muy por encima de los 11,6 USD esperados, lo que representa un crecimiento trimestral cercano al 15%. Sin embargo, los ingresos se situaron en 13.450 millones de dólares, por debajo de los 14.500 millones estimados y aproximadamente 10% menos que en el trimestre previo.

Las mayores sorpresas positivas provinieron de gestión de activos y servicios de asesoría, ambos con un crecimiento interanual del 25%. El principal punto de preocupación fue el aumento de los costos operativos, que crecieron 18% interanual en el 4T. El directorio anunció además un incremento del dividendo, que pasa de 4 USD a 4,5 USD por acción.



GS.US (D1)

Fuente: xStation5

__________



