KOSPI sube +80% en 2026 y el mercado mira a Samsung

El KOSPI rompió el nivel de 7.000 puntos por primera vez en su historia el 6 de mayo, cerró el 8 de mayo cerca de los 7.500 y cotiza por encima de los 7.800 este lunes. El índice acumula +80% en 2026, después de ya haber subido 76% en 2025, su mejor año desde 1999. La pregunta es si ese fundamento puede sostenerlo mucho más desde aquí, sin embargo, un sindicato en huelga en Samsung y la dependencia extrema del índice en dos acciones que concentran el 44% de su capitalización dicen que el riesgo es real.

El rally

Samsung Electronics (SMSN.UK) reportó utilidades operativas de 57.2 billones de wones (38.800 millones de dólares) en el Q1 2026, un salto de más de 750% interanual y un beat del 42% sobre el consenso de analistas de 40.6 billones. SK Hynix registró 37.6 billones de wones (25.500 millones de dólares) en utilidades operativas, +405.5% interanual, también por encima de estimaciones. El ministro de Finanzas Koo Yun-cheol los describió el 11 de mayo como evidencia de "undamentos reales detrás del rally y señaló que el KOSPI sigue cotizando a un precio-valor libro por debajo de los mercados avanzados.

En lo que va del año de 2026, las acciones de Samsung suben cerca de +134.8%. Actualmente está en máximos históricos. Fuente: xStation5.

La capitalización de Samsung superó el billón de dólares el 6 de mayo, convirtiéndose en la segunda empresa asiática en alcanzar ese umbral tras TSMC (TSMC.US). Solo cuatro empresas asiáticas valen más de 500.000 millones de dólares, todas del sector tecnológico: TSMC, Samsung, SK Hynix (HY9H.DE) y Tencent (TME.US). En ese mismo día, Samsung subió 14.4% y SK Hynix 10.6%, desencadenando el primer sidecar, mecanismo temporal de freno al alza, en la historia reciente del mercado coreano. El mercado elevó el objetivo para Samsung a 500.000 wones y para SK Hynix a 3.000.000 wones, señalando que ambas acciones cotizan a ratios precio-utilidades forward de apenas 6 y 5.2 veces respectivamente.

Goldman Sachs publicó el 6 de mayo una nota calificando a Corea del Sur como su visión de mayor convicción en Asia, elevando su objetivo de 12 meses para el KOSPI de 8.000 a 9.000 puntos. El banco proyecta un crecimiento de utilidades corporativas del 300% en 2026 para el mercado coreano, liderado por semiconductores de hardware.

El superciclo de memoria y su fundamento estructural

El argumento de un rally que aún podría extenderse se sostiene en la economía de la memoria de alto ancho de banda, o HBM. Cada gigabyte de HBM3E requiere entre 3 y 4 veces la capacidad de obleas de silicio de un DRAM estándar, lo que implica que la migración de la industria hacia HBM para aplicaciones de inteligencia artificial ha reducido estructuralmente la oferta disponible del mercado, al mismo tiempo que la demanda de los hyperscalers acelera. SK Hynix proyecta un déficit de oferta superior al 20% hasta 2030 y Samsung ya habla de contratos de suministro de largo plazo, un comportamiento históricamente inusual en un sector acostumbrado a compras spot, señal de que los clientes están más preocupados por disponibilidad que por precio.

Las exportaciones surcoreanas de DRAM anticipan el fuerte crecimiento de ingresos de SK Hynix impulsado por la demanda de memoria para IA. Fuente: CEIC Data.

Goldman identificó específicamente el déficit récord de oferta en DRAM y NAND frente a una demanda creciente como el factor que justifica su visión de mayor rentabilidad sostenida para los productores coreanos. El banco agregó que la proliferación de agentes de IA intensivos en cómputo y los contratos de largo plazo podrían soportar una rentabilidad elevada por más tiempo de lo que el mercado anticipa.

La dinámica de flujos en el mercado coreano confirma el entusiasmo, los depósitos de inversores en cuentas de corretaje subieron de aproximadamente 110 billones a más de 130 billones de wones en un mes (74.500 millones de dólares a 88.000 millones de dólares). Los depósitos a la vista en los cinco principales bancos cayeron 3.3 billones de wones (2.240 millones de dólares) en abril, el primer descenso en tres meses, con inversores rompiendo ahorros para invertir en bolsa ante el FOMO del índice que ya triplicó su valor desde inicios de 2025.

Los riesgos que no desaparecen

Samsung y SK Hynix representan el 44% del valor total del KOSPI, debido a eso, un deterioro en cualquiera de los dos, o en la tesis de la memoria, arrastraría al índice con una fuerza desproporcionada. Si la demanda de chips de IA persiste, el KOSPI podría alcanzar 10.000, si la demanda colapsa por inflación y crecimiento débil derivados de la guerra con Irán, el índice podría caer a 4.500.

Además, el sindicato de Samsung planea una huelga de 18 días a partir del 21 de mayo, después de que las negociaciones salariales se rompieran en marzo por diferencias en bonos de desempeño. El ministro Koo advirtió explícitamente que una paralización prolongada sería lamentable en un momento en que el mundo depende crecientemente del suministro coreano de semiconductores. Cualquier interrupción en la producción de HBM durante el pico de demanda del ciclo tendría implicaciones que van más allá del precio de la acción.

La guerra con Irán sigue sin resolverse, el precio del petróleo volvió a subir el lunes tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana, y la inflación global que ese conflicto alimenta presiona a los bancos centrales hacia posturas más restrictivas que reducen el apetito por renta variable de mercados emergentes. Inversionistas extranjeros ya tomaron utilidades por 5.6 billones de wones el 8 de mayo, primera señal de que el ritmo de entradas puede moderarse.

Gráfico del MSCI Korea 20/35. Fuente: xStation5.