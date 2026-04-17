La Bolsa de México sube con fuerza ante la desescalada en Irán y el desplome de los precios del petróleo

La apertura del Estrecho de Ormuz anunciada esta mañana por el canciller iraní Abbas Araghchi llegó al mercado mexicano como un catalizador externo de primera magnitud. El S&P/BMV IPC (MEXComp) sube cerca de un +0,9% en la jornada, consolidando un año que acumula +8% desde enero, en quinto lugar entre los seis principales índices de la región. Para entender ese movimiento hay que separar lo que ocurre hoy de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro meses, porque las causas no son las mismas.

Por qué sube la bolsa mexicana en 2026

La empresa con mayor impulso es Orbia Advance Corp. que acumula un +37,2% impulsada por la recuperación de sus negocios de fertilizantes y soluciones de plástico en un entorno de precios de materias primas elevados, Banco del Bajío sube un +24,3% beneficiándose del ciclo de tasas altas en México que sostiene los márgenes de interés neto de la banca regional, juntamente con América Móvil Clase B que avanza un +22,9% en un entorno donde la debilidad del dólar favorece los flujos hacia activos latinoamericanos denominados en monedas locales.

El rally de 2026 en México tiene base fundamental en sectores domésticos (banca, telecomunicaciones y materiales) más que en un sesgo geopolítico. El mercado cotiza a un PE de 15,1 veces, prácticamente en línea con su media histórica de tres años de 15,0 veces, lo que sugiere que la valoración no está estirada. El sector de materiales es el preferido por los inversores con un PE de 21,5 veces y una expectativa de crecimiento de beneficios del 9,7% anual, coherente con el entorno de precios de materias primas que el conflicto con Irán sostuvo durante el primer trimestre. El sector financiero cotiza a solo 9,6 veces con crecimiento esperado del 7,9%, una de las combinaciones más atractivas en términos de valoración relativa dentro del índice.

Lo que mueve el mercado hoy

El catalizador de la jornada es la apertura del Estrecho de Ormuz y el desplome del WTI un 9% hasta los 84 dólares, ese movimiento tiene efectos opuestos sobre distintos sectores del MEXComp. Las ganadoras de hoy reflejan exactamente esa bifurcación, una vez que Qualitas Controladora sube un +6,9% y es la mayor aseguradora de autos en México que se beneficia de la caída del petróleo porque reduce los costos de siniestros relacionados con combustible y porque un entorno de menor inflación energética reduce la presión sobre las primas.

Volaris sube un +6%, la aerolínea de bajo costo es el beneficiario más directo de la caída del WTI, el combustible representa entre el 35% y el 40% de sus costos operativos, y un WTI a 84 dólares frente a los 97 dólares de hace una semana significa un alivio significativo en los márgenes del segundo trimestre. Mientras que, las Industrias Peñoles suben un +5,3% impulsada por el rebote del oro y la plata, el oro spot subió un 2% hasta los 4.881 dólares y la plata casi un 5% hasta los 82,30 dólares, ambos beneficiados por la debilidad del dólar que la apertura del Estrecho generó.

En el lado de las perdedoras de hoy, Grupo Financiero Banorte cede un 1,3% en una sesión donde la desescalada del conflicto reduce las expectativas de tasas altas en México, si la inflación energética se modera con el petróleo más barato, el Banco de México tiene más espacio para recortar tasas, lo que comprime el margen de interés neto de la banca. Genomma Lab baja un 1,2% y Alsea cede un 1,1% en movimientos que responden más a rotación sectorial que a noticias específicas.

Las perdedoras del año cuentan una historia diferente. Becle, la empresa detrás del tequila Jose Cuervo, acumula un -24% YTD afectada por la desaceleración en el consumo de destilados premium en EE.UU. y por el impacto negativo del tipo de cambio sobre sus exportaciones. Volaris acumula un -11,2% YTD a pesar de la subida de hoy, el conflicto con Irán elevó los costos de combustible durante el primer trimestre y destruyó demanda en rutas internacionales. Además, el Grupo Aeroportuario del Pacífico baja un -6,9% YTD por razones similares, la disrupción en el tráfico aéreo internacional durante el conflicto redujo los pasajeros en sus aeropuertos.

El análisis técnico

El gráfico diario del MEXComp documenta un rally extraordinario desde los mínimos de marzo de 2025 en torno a los 49.000 puntos hasta los máximos recientes de 72.395. El precio ha corregido hasta la zona del 61,8% de Fibonacci en 70.424, uno de los niveles de retroceso más vigilados técnicamente, y está consolidando en esa área con soporte en 68.492 y soporte crítico en 64.016.

Fuente: xStation5.

En el escenario alcista, una confirmación de la reapertura efectiva del Estrecho y un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán en las negociaciones del fin de semana en Islamabad consolidarían el soporte en el 61,8% y abrirían el camino hacia el 100% de Fibonacci en 74.180 y potencialmente el 161,8% en 80.270 en un horizonte de semanas. La SMA 200 y la SMA 50, ambas por debajo del precio, confirman que la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista.

En el escenario bajista, si las negociaciones del fin de semana no producen un acuerdo concreto y el petróleo recupera niveles por encima de los 90 dólares, el MEXComp podría ceder hacia el soporte de 68.492 y testar el 64.016, el nivel donde el canal alcista de largo plazo tiene su soporte dinámico. El RSI en ambos timeframes no da señal de sobrecompra ni sobreventa, lo que significa que el próximo movimiento direccional lo decidirán los fundamentales de las próximas 48 horas.

Lo que queda por definir

El mercado mexicano es un buen barómetro del apetito por riesgo emergente porque combina sensibilidad al petróleo, a las tasas de la Fed y al ciclo económico de EE.UU.. La apertura del Estrecho beneficia al MEXComp al reducir la presión inflacionaria que limitaba los recortes del Banco de México, además, también mejora los márgenes de las aerolíneas y empresas intensivas en energía, y reduce la aversión al riesgo global que había penalizado los flujos hacia mercados emergentes desde febrero.

Lo que el mercado mexicano no puede controlar es si el acuerdo de paz se confirma o si las contradicciones entre las declaraciones de Trump y las señales de FARS este mismo viernes generan una nueva ola de incertidumbre la próxima semana. El PE de 15,1 veces con crecimiento esperado del 10,3% a cinco años sitúa al mercado mexicano en una valoración razonable para un inversor de mediano plazo, pero esa valoración asume que la normalización del petróleo y la estabilidad macroeconómica se sostienen, dos supuestos que el fin de semana en Islamabad puede confirmar o cuestionar.