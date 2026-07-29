La bolsa hoy: Asia cae tras los resultados de SK Hynix

Los futuros de los índices de Wall Street continúan bajo presión debido a las tensiones en Oriente Medio y a los resultados de SK Hynix, proveedor clave de Nvidia, que no lograron superar las expectativas de los inversores.

Los futuros del Nasdaq 100 registran las mayores caídas (-0,5%), mientras que los futuros del S&P 500 y del Russell 2000 retroceden alrededor de un 0,15%. Por su parte, los futuros del Dow Jones cotizan prácticamente planos, respaldados por la elevada ponderación de valores tradicionales de "valor" (value stocks). El Euro Stoxx 50 también cotiza en negativo (-0,3%).

Los índices de Asia retroceden

Los mercados asiáticos sufrieron una fuerte oleada de ventas provocada por las tensiones en Oriente Medio, el aumento del precio del petróleo, los temores a una Reserva Federal más agresiva (hawkish) y la preocupación por las valoraciones de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

En el peor momento de la sesión, el KOSPI de Corea del Sur llegó a desplomarse hasta un 11%, mientras que el principal índice de Taiwán cayó cerca de un 4%. Los futuros del Nikkei 225 retroceden un 1,6%. El HSCEI de China se mantiene ligeramente en terreno positivo.

Las grandes compañías tecnológicas lideraron las caídas: SK Hynix se desplomó un 9% pese a registrar ingresos récord, Samsung cayó entre un 5% y un 8%, y TSMC cayó más de un 2%.

Los resultados de SK Hynix no convencen

El beneficio operativo de la compañía aumentó un 557% hasta los 60,5 billones de wones durante el último trimestre. Sin embargo, tanto el beneficio operativo como los ingresos quedaron por debajo de las previsiones. Los resultados del principal proveedor de memorias de Nvidia intensificaron el temor a que el auge de la inteligencia artificial y el fuerte impulso del sector de los semiconductores estén perdiendo fuerza, lo que desencadenó una fuerte venta en la negociación fuera de horario en Estados Unidos (-6%).

Macroeconomía y geopolítica: nuevas tensiones en Oriente Medio

Escalada en Oriente Medio: Irán afirmó que, si no se alcanza un acuerdo con Omán, mantendrá su postura actual respecto al estrecho de Ormuz. Además, lanzó misiles balísticos contra una base estadounidense en Jordania. Mientras tanto, la agencia estatal de noticias jordana informó de que sus fuerzas interceptaron cinco misiles lanzados desde Irán.

Inflación del IPC en Australia: La inflación del IPC descendió más rápido de lo esperado, pasando del 4,0% en mayo al 3,8% interanual en junio. La tasa trimestral correspondiente al segundo trimestre también se redujo (del 4,1% al 3,9%, frente a una previsión del 4,1%). La inflación subyacente medida por la media recortada (trimmed mean) se situó en el 3,6% (previsión: 3,7%; anterior: 3,5%). Aunque los costes de la vivienda siguieron aumentando con fuerza (+6,8%), la inflación del transporte se desaceleró de manera significativa. En conjunto, estos datos reducen las expectativas de una subida de tipos por parte del banco central en su reunión de agosto. El dólar australiano (AUD) retrocede frente a todas las divisas del G10.

Divisas, materias primas y criptomonedas: el petróleo rebota

Mercado de divisas: El índice del dólar estadounidense permanece sin una dirección clara antes de la decisión de la Reserva Federal. El dólar australiano es hoy la divisa más débil del G10 tras conocerse un dato de inflación inferior al esperado (AUD/USD: -0,25%; AUD/NZD: -0,3%). Por su parte, el dólar neozelandés y el yen japonés muestran un comportamiento relativamente sólido, respaldados por unas expectativas más restrictivas (hawkish) sobre sus respectivos bancos centrales (NZD/USD: -0,3%; USD/JPY: -0,2%). El EUR/USD avanza un modesto 0,05% hasta 1,1399.

Petróleo y datos de la API: Los futuros del crudo Brent rebotan un 3,3% hasta situarse en torno a los 84-85 dólares por barril. Por otro lado, el informe semanal del American Petroleum Institute (API) mostró un inesperado y fuerte aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos (+3,3 millones de barriles frente a una previsión de una caída de 1,35 millones), así como de las existencias de gasolina (+0,92 millones frente a una previsión de -1,2 millones), lo que apunta a una demanda más débil de lo esperado.

Metales preciosos: La volatilidad del oro se modera junto con el dólar antes de la decisión de la Fed (cotizando prácticamente sin cambios cerca de los 4.030 dólares por onza), mientras que la plata avanza un 1,3% hasta los 57,90 dólares por onza.

Criptomonedas: Bitcoin también se mantiene prácticamente plano (en torno a los 64.000 dólares), mientras que Ethereum retrocede un 0,5% hasta los 1.914 dólares.