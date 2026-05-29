La bolsa hoy: El barril de Brent corrige y apunta a los 90 dólares

Los futuros de los índices estadounidenses registran ligeras subidas en estos momentos, mientras que los futuros de las acciones europeas también experimentan modestas ganancias, con el contrato del DAX 40 repuntando un 0,3%. El par EUR/USD baja ligeramente, mientras que el Bitcoin cotiza sin cambios. Los precios del petróleo han descendido por debajo de los 92 dólares por barril, lo que ha aliviado la preocupación por las presiones inflacionarias y un mayor aumento en los rendimientos de los bonos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, destacó que Estados Unidos ha impuesto las sanciones más severas a Rusia, dirigidas particularmente a las exportaciones de petróleo rusas. También afirmó que Estados Unidos sigue siendo líder mundial en inteligencia artificial, colabora estrechamente con empresas de IA para equilibrar la innovación y la seguridad regulatoria, y prevé que el mercado petrolero mundial se mantenga bien abastecido, señalando que cerca de 2.000 buques esperan actualmente para zarpar de la región del Golfo.

Resultados corporativos

Las acciones de Dell Technologies se disparan casi un 40 % en las operaciones posteriores al cierre, después de que la compañía elevara sus previsiones para todo el año y presentara resultados del primer trimestre que superaron las expectativas tanto en ingresos como en beneficios. Por su parte, Costco Wholesale informó de un beneficio por acción (BPA) de 4,93 dólares en el tercer trimestre fiscal, ligeramente superior a la estimación de consenso de 4,91 dólares, mientras que los ingresos alcanzaron los 70.530 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas de 69.620 millones de dólares. Las ventas comparables de la compañía, excluyendo los precios de la gasolina y los efectos del tipo de cambio, aumentaron un 6,6 % interanual, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado del 6,7 %.

Las acciones de American Eagle Outfitters cayeron un 11 % después de que las ventas comparables de su marca American Eagle disminuyeran un 2 % interanual en el primer trimestre. Por su parte, Anthropic recaudó 65.000 millones de dólares en su ronda de financiación Serie H, alcanzando una valoración posterior a la inversión de 965.000 millones de dólares y llegando a un nuevo máximo histórico antes de la salida a bolsa prevista para 2026.

Seminario en directo

Wall Street vuelve a marcar máximos históricos mientras el mercado intenta descifrar si el conflicto entre Irán e Israel se dirige hacia una desescalada… o hacia una nueva fase de tensión. Hoy tenemos un nuevo seminario con Manuel Pinto. Desde las 15:30 analizaremos:

El impacto del petróleo y Oriente Medio en las bolsas.

Los nuevos récords del S&P 500 y Nasdaq 100.

El boom de la inteligencia artificial y los semiconductores.

La explosión de las empresas de memoria.

El dato de inflación PCE y qué espera ahora la Fed

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