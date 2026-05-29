Apertura de Mercado en EE.UU.: Dell se dispara y sigue impulsando al alza a las acciones tecnológicas

- Dell se disparó un 35% tras elevar significativamente sus proyecciones y reportar un crecimiento explosivo en ingresos relacionados con IA.
- Los sectores de tecnología y hardware informático lideran las ganancias, impulsando al Nasdaq 100 y al S&P 500.
- Las compañías espaciales, de vestimenta y algunas firmas de ciberseguridad registran fuertes caídas tras noticias corporativas negativas.
- Dell se disparó un 35% tras elevar significativamente sus proyecciones y reportar un crecimiento explosivo en ingresos relacionados con IA.
- Los sectores de tecnología y hardware informático lideran las ganancias, impulsando al Nasdaq 100 y al S&P 500.
- Las compañías espaciales, de vestimenta y algunas firmas de ciberseguridad registran fuertes caídas tras noticias corporativas negativas.
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 suben un 0.1%, mientras que el Dow Jones gana un 0.2% antes de la última sesión de negociación de mayo, un mes que ha demostrado ser excepcionalmente sólido para los mercados bursátiles. La narrativa de la IA sigue siendo el principal motor: los resultados de Dell publicados después del cierre literalmente impulsaron al mercado y llevaron a toda la industria informática a registrar fuertes avances.
Dell reportó un aumento de casi nueve veces en sus ingresos relacionados con IA en comparación con el año anterior y elevó su guía anual a entre 165 y 169 mil millones de dólares, con un BPA de 17.90 dólares, muy por encima de las expectativas de los analistas de 142.5 mil millones de dólares y un BPA de 13.09 dólares. Son precisamente los resultados de Dell los que están impulsando el sentimiento del mercado hoy; Dell se une al grupo de los “dinosaurios tecnológicos” que han encontrado una segunda vida como protagonistas de la IA, al igual que Intel, Cisco y Nokia anteriormente. Sin embargo, vale la pena señalar que Goldman Sachs estima que los fondos de pensiones están preparados para vender acciones por un valor de 14 mil millones de dólares como parte de su rebalanceo mensual, la duodécima estimación más alta de este tipo desde al menos el año 2000.
A nivel sectorial, la tecnología y el hardware informático son claramente los ganadores: Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%, SMCI +10%, HP +7%. Entre los perdedores de hoy se encuentran las compañías espaciales tras la explosión de un cohete de Blue Origin en la plataforma de lanzamiento (ASTS -15%, Rocket Lab -5.5%), el sector de la vestimenta (Gap -15%, American Eagle -11%) y algunas firmas de ciberseguridad (SentinelOne -16%).
Fuente: XTB
Información de compañías
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Dell (DELL) +35% – Una auténtica sensación en resultados: la compañía elevó su guía de ingresos anuales a entre 165 y 169 mil millones de dólares (frente al consenso de 142.5 mil millones de dólares), mientras que los ingresos provenientes de servidores de IA aumentaron casi nueve veces interanualmente. Los analistas califican el trimestre como un "trimestre de ruptura" y comparan a Dell con Intel o Cisco, actores veteranos que vuelven a convertirse en beneficiarios clave del auge de la IA.
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Gap (GAP) -15% – El gigante de la vestimenta redujo su previsión de crecimiento de ventas para todo el año a entre 1% y 2% (anteriormente entre 2% y 3%), mientras que los ingresos del primer trimestre se ubicaron en 3.50 mil millones de dólares frente a los 3.52 mil millones esperados. El principal problema es la debilidad de la marca Old Navy, que afectó negativamente a todo el informe.
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SentinelOne (S) -16–20% – La compañía de ciberseguridad decepcionó significativamente con su previsión de ingresos para el segundo trimestre (289–291 millones de dólares frente a los 292 millones esperados) y anunció una reducción del 8% de su plantilla de empleados permanentes; el mercado reaccionó con una fuerte ola de ventas.
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AST SpaceMobile (ASTS) -11–15% – Las acciones de la compañía espacial, socia de Blue Origin, se desplomaron después de que el cohete New Glenn explotara en la plataforma de lanzamiento durante una prueba terrestre el jueves por la noche en Florida. EchoStar (-4.5%) y Rocket Lab (-5.5%) también retrocedieron tras el movimiento de ASTS.
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NetApp (NTAP) +15–19% y Okta (OKTA) +7–8% – Ambas compañías sorprendieron al mercado con resultados mejores de lo esperado: NetApp registró un sólido crecimiento en el segmento de almacenamiento y elevó su guía anual, mientras que Okta, líder en gestión de identidad, elevó su previsión de ingresos para todo el año y superó el consenso en todas las métricas principales.
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