La bolsa hoy: El optimismo regresa a los mercados

Hoy los mercados estadounidenses permanecen cerrados por festivo. En Estados Unidos están disfrutando de un fin de semana largo con motivo de la celebración del 250.º aniversario de la Independencia (4 de julio).

Las NFP decepcionan

La sesión de ayer estuvo marcada por la publicación de los datos de NFP (Nóminas No Agrícolas), que supusieron una sorpresa negativa para los inversores. Los datos mostraron una creación de empleo significativamente inferior a la esperada (+49.000 frente a +107.000), acompañada de una importante revisión a la baja de las cifras correspondientes a los dos meses anteriores (-74.000).

Fuente: XTB Research, 03.07.2026

La tasa de desempleo descendió al 4,2%, lo que normalmente invitaría al optimismo si no fuera por el descenso significativo de la tasa de participación en la fuerza laboral (61,5%). Este indicador no se veía desde la pandemia.

Fuente: XTB Research, 03.07.2026

El crecimiento salarial se mantuvo dentro de las expectativas (3,5%); sin embargo, tras ajustar por inflación, alcanzó valores negativos en términos reales (-0,7%). Esto es significativo, dado que el consumo en Estados Unidos se sostiene actualmente en gran medida a expensas del ahorro, cuya tasa ha caído a tan solo un 3%.

El informe provocó una corrección en la trayectoria de los tipos de interés implícitos en el mercado para la Reserva Federal. Los inversores siguen descontando una subida de tipos antes de fin de año, pero asignan una probabilidad cada vez menor a que esto ocurra en cualquiera de las próximas dos reuniones. Esto, naturalmente, afectó negativamente al dólar, que se debilitó un 0,5% frente al euro.

Los datos también impulsan temporalmente el mercado de valores. Durante las últimas horas de negociación, se observó una mayor rotación de capitales y una venta masiva de acciones del sector tecnológico. Gigantes como Intel y Micron registraron pérdidas superiores al 5%, lo que lastró al Nasdaq 100 (-0,7%). Por el contrario, el Dow Jones, de carácter más defensivo, cerró la jornada con un claro incremento (+1,1%).

Evolución de los mercados asiáticos

El sentimiento negativo hacia las grandes empresas tecnológicas también estuvo presente en la apertura de la sesión asiática. Sin embargo, el rumbo del mercado cambió a medida que avanzaba la jornada y los principales índices están cerrando la sesión con una sólida fortaleza.

Tras una venta inicial, los gigantes surcoreanos SK Hynix (+10,2%) y Samsung (+8,0%) protagonizaron un fuerte repunte, lo que permitió al KOSPI cerrar con una subida superior al 5%. En los últimos 12 meses, el índice ha acumulado un avance cercano al 160%.

El Nikkei 225 de Japón y el Hang Seng de China también registraron beneficios superiores al 1%. En China, las subidas estuvieron impulsadas por las compañías favorecidas por el aumento del precio del oro, que ha repuntado un 4% en los dos últimos días.

Geopolítica

En una entrevista concedida a CNBC, Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán avanzan de forma satisfactoria y que Teherán «ha aceptado prácticamente todo lo que necesitamos». Además, declaró que el país ha sido «completamente destruido desde el punto de vista militar».

A través de la plataforma Truth Social, también continuó con sus críticas a la OTAN.

Sin embargo, los mercados prestaron mayor atención a los comunicados emitidos por el mando militar iraní: "Cualquier desobediencia a las órdenes, desviación de las rutas designadas o negligencia en el cumplimiento de los protocolos de navegación de la República Islámica de Irán en el estrecho de Ormuz recibirá una respuesta inmediata y decisiva de las fuerzas armadas, poniendo en peligro la seguridad de los buques que infrinjan la prohibición".

Materias primas: el petróleo y el gas natural repuntan

Esto podría explicar, al menos en parte, el moderado repunte de los precios del petróleo al inicio de la sesión de la bolsa hoy.

El Brent (+0,9%) cotiza actualmente en torno a los 72 dólares por barril .

(+0,9%) cotiza actualmente en torno a los . El WTI (+1,1%) se sitúa ligeramente por encima de los 69 dólares por barril.

Los precios del gas natural también registran avances:

Gas natural (+1,2%) cotiza alrededor de los 3,24 dólares por millón de BTU (MMBtu) .

(+1,2%) cotiza alrededor de los . TTF (+2,9%) se negocia ligeramente por encima de los 44 euros por MWh.

Los metales preciosos continúan su tendencia alcista, impulsados principalmente por el descenso de las rentabilidades de los bonos del Tesoro en las principales economías. Este movimiento se ve respaldado por los datos del mercado laboral estadounidense publicados ayer.

El oro cotiza actualmente justo por debajo de los 4.180 dólares por onza troy, mientras que la plata supera los 62 dólares por onza. Desde el inicio de julio, ambos metales acumulan revalorizaciones del 4% y del 6,3%, respectivamente.

Datos macroeconómicos

Durante la sesión asiática, la atención se centró en la publicación de los índices PMI correspondientes al mes de junio.

China

El crecimiento del sector servicios se moderó ligeramente, aunque se mantuvo sólido, con un índice de 54,1. Uno de los principales factores de apoyo fue el incremento de los pedidos de exportación.

El volumen de nuevos pedidos aumentó por octavo mes consecutivo, lo que impulsó una nueva mejora del empleo al ritmo más rápido desde julio de 2024.

El aumento de los costes de personal, materias primas y transporte presionó al alza los precios, en línea con los recientes datos de inflación de los precios de producción (PPI), que alcanzaron el 3,9%, su nivel más elevado en casi cuatro años.

Japón

En Japón, la atención se centró principalmente en las revisiones de los datos, consideradas de importancia secundaria. Aun así, el índice del sector servicios fue revisado al alza, pasando de 51,8 a 52,2.

Cabe destacar que los nuevos pedidos, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, crecieron al segundo mayor ritmo de los últimos tres años, impulsados principalmente por la fortaleza de la demanda interna y no por las exportaciones.

También cobraron relevancia las declaraciones de la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, quien afirmó que Tokio sigue preparado para intervenir en el mercado de divisas cuando sea necesario. Asimismo, subrayó la estrecha cooperación con Washington en esta materia. En relación con el aumento de las rentabilidades de los bonos, señaló que la política fiscal se gestionará con el objetivo de restablecer la confianza de los mercados.

Australia

En Australia también se registró una ligera revisión al alza de los datos PMI de junio.

El índice del sector servicios quedó finalmente confirmado en 50,5 .

. Sin embargo, tanto los nuevos pedidos nacionales como los procedentes del exterior disminuyeron.

La inflación de los precios de producción descendió hasta su nivel más bajo desde enero .

. La confianza sobre las perspectivas para los próximos doce meses cayó hasta su nivel más bajo desde noviembre de 2023, afectada por las preocupaciones sobre el entorno económico y los cambios fiscales incluidos en el presupuesto federal.

Mercado Forex

En la bolsa hoy el dólar estadounidense prolonga las ventas iniciadas tras la decepcionante publicación de los datos de empleo (NFP) de ayer. El par EUR/USD supera actualmente el nivel de 1,146, recuperándose más de un 1% desde los mínimos recientes.

El yen japonés también se fortalece frente al dólar, con el par USD/JPY retrocediendo nuevamente por debajo del nivel de 161. Asimismo, se observa una mejora del sentimiento hacia la mayoría de las divisas de los mercados emergentes.