La bolsa hoy: El petróleo vuelve a subir mientras los mercados esperan al dato de empleo de EEUU

Los inversores permanecen muy atentos a cualquier novedad relacionada con el acuerdo entre Irán y Omán. Los avances en las negociaciones son significativos y el acuerdo se encuentra actualmente bajo revisión del Parlamento iraní.

Materias primas energéticas

A pesar de los avances diplomáticos, los precios de las principales materias primas energéticas vuelven a repuntar. El Brent se aproxima de nuevo a los 84 dólares por barril, lo que supone una subida de alrededor del 7,5% respecto a los mínimos del miércoles. El WTI también avanza, aunque con algo menos de intensidad, y cotiza ligeramente por encima de los 78 dólares por barril.

Al mismo tiempo, el denominado crack spread, que mide la diferencia entre el precio del petróleo y el de los productos refinados derivados, como la gasolina o el diésel, continúa en niveles muy elevados. En el caso del WTI alcanza aproximadamente los 60 dólares, mientras que para el Brent se mantiene ligeramente por debajo de los 80 dólares. Estos niveles reflejan las importantes tensiones que todavía existen en el mercado de productos refinados.

También vuelve a subir con fuerza el precio del gas natural europeo, con un avance superior al 10% respecto a los mínimos del miércoles. El TTF holandés se sitúa actualmente alrededor de los 58 euros/MWh. Este movimiento resulta especialmente relevante para Europa, que afronta la situación con unos niveles de reservas excepcionalmente bajos, aumentando su vulnerabilidad ante posibles nuevas tensiones en el suministro energético.

Figura 1: Precio del petróleo WTI y crack spread (2025-2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Geopolítica

¿Qué está provocando estos movimientos? En el marco del acuerdo que se está negociando con Omán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, Irán pretende introducir una prohibición total al paso de buques estadounidenses e israelíes y establecer un nuevo sistema de tarifas que incluiría, entre otros conceptos, costes relacionados con los seguros y el impacto medioambiental. Además, Teherán exige que los países considerados hostiles paguen compensaciones especiales a cambio de recuperar el acceso a esta importante ruta marítima.

Es previsible que estas exigencias encuentren una fuerte resistencia por parte de Washington. Estados Unidos probablemente defenderá que se mantenga la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, sin necesidad de pagar nuevas tarifas ni solicitar permisos adicionales para atravesarlo.

A las dificultades para alcanzar un acuerdo se suma la escalada de otros focos de tensión en Oriente Medio, lo que complica la estabilización del mercado energético. Entre ellos destacan los enfrentamientos protagonizados por los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, así como el aumento de las tensiones con Hezbolá en Líbano.

Bolsas

Por el momento, estos acontecimientos no están provocando una reacción significativa en los mercados bursátiles. Los futuros del S&P 500 estadounidense y del DAX alemán cotizan prácticamente planos, alrededor de los niveles registrados al cierre de la sesión del jueves.

Figura 2: Evolución del Nasdaq 100 (06.08.2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Las bolsas asiáticas tampoco muestran una dirección clara. El Shanghai Composite chino avanza un 0,8%, mientras que el Nikkei japonés retrocede un 0,3% y el Kospi surcoreano cae un 0,9%.

Aunque las publicaciones de resultados más importantes de la semana ya han quedado atrás, todavía conoceremos algunas cifras empresariales relevantes durante la jornada. Antes de la apertura de Wall Street presentarán sus resultados del segundo trimestre compañías como Under Armour, Take-Two Interactive y Wendy’s.

Metales preciosos

A pesar del repunte de las rentabilidades de los bonos a diez años en las principales economías, los metales preciosos vuelven a cotizar al alza. El oro se sitúa alrededor de los 4.280 dólares por onza, mientras que la plata alcanza aproximadamente los 62,7 dólares.

En este contexto, resulta especialmente relevante que en junio se frenaran las salidas de capital del SPDR Gold Shares, el mayor ETF de oro estadounidense. Desde comienzos de año, estas salidas habían alcanzado cerca de 15.000 millones de dólares. Los inversores todavía no han regresado de forma masiva al producto, pero el cambio en los flujos podría ser una primera señal de un posible giro en la tendencia.

Datos macroeconómicos y política monetaria

La jornada de hoy estará marcada por la publicación del dato macroeconómico más esperado de la semana. A las 14:30 hora peninsular española conoceremos el informe de empleo de Estados Unidos, con las nóminas no agrícolas (NFP) como principal referencia para evaluar la situación del mercado laboral estadounidense.

La Reserva Federal tiene un doble mandato: mantener la estabilidad de precios y favorecer el máximo empleo. Por ello, nuevas señales de enfriamiento del mercado laboral podrían llevar a los inversores a descontar una trayectoria más acomodaticia para los tipos de interés en Estados Unidos.

Los datos publicados esta semana ya apuntan parcialmente en esa dirección. Tanto ADP como JOLTS quedaron por debajo de las expectativas del mercado, aunque conviene interpretar estas referencias con cautela. ADP suele tener una importancia secundaria frente al informe oficial de empleo, mientras que JOLTS se publica con un retraso considerable. Además, durante los últimos años la correlación de ambos indicadores con las nóminas no agrícolas ha sido relativamente reducida.

Figura 3: Nóminas no agrícolas (NFP) e índice de empleo ISM (2020-2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Los economistas han tendido a infravalorar la creación de empleo en Estados Unidos durante los últimos años. De hecho, el dato de nóminas no agrícolas terminó superando las expectativas del mercado en 35 de los últimos 50 meses. Además, pese a la debilidad del dato de junio, cuando se crearon únicamente 57.000 empleos, la media móvil de tres meses continúa en niveles relativamente sólidos, alrededor de los 111.000 puestos de trabajo.

Divisas

Durante los últimos días hemos observado un fuerte movimiento alcista del EUR/USD, impulsado, en nuestra opinión, por dos factores principales. Por un lado, la decisión de la Reserva Federal de no subir los tipos de interés en julio y la falta de claridad por parte de Kevin Warsh sobre los próximos movimientos del banco central estadounidense. Por otro, la caída de los precios del petróleo y del gas como consecuencia de la mejora de las expectativas sobre la situación en Oriente Medio.

Sin embargo, el escenario en el mercado energético ha cambiado parcialmente durante las últimas horas. El nuevo repunte del petróleo y del gas contribuyó ayer a llevar al EUR/USD hacia la zona de 1,152 dólares, con una caída aproximada del 0,2%. La evolución de Oriente Medio continúa siendo fundamental para el mercado de divisas, especialmente ante la posibilidad de que Irán y Omán alcancen finalmente un acuerdo. En caso de producirse, la atención de los inversores se trasladará inmediatamente a la respuesta de Estados Unidos.

Durante la jornada de hoy, sin embargo, el gran protagonista será el informe de empleo estadounidense (NFP). Su importancia aumenta después del reciente giro más acomodaticio de las expectativas del mercado sobre la futura trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. Un dato de empleo significativamente más débil de lo esperado podría reforzar esas expectativas, mientras que una sorpresa positiva podría obligar al mercado a reconsiderar parte de ese posicionamiento.

Figura 4: Evolución de las expectativas del mercado sobre los tipos de interés de la Fed para la reunión de diciembre de 2026 (2025-2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Los datos macroeconómicos justifican, al menos parcialmente, la posibilidad de una subida de tipos. El crecimiento de los salarios se aceleró hasta el 4,3% en junio, mientras que las expectativas de inflación a un año también continúan aumentando. Según la encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, alcanzaron en junio el 3,7%, su nivel más elevado desde 2023. A ello se suma la fortaleza del consumo. Las ventas minoristas crecieron un 6,7% en junio, mostrando que la demanda continúa siendo sólida pese al elevado nivel de los tipos de interés. La combinación de salarios al alza, mayores expectativas de inflación y un consumo resistente podría favorecer la aparición de los denominados efectos de segunda ronda, es decir, un proceso en el que las presiones iniciales sobre los precios terminan trasladándose a salarios y otros bienes y servicios, haciendo que la inflación sea más persistente. Se trata precisamente de uno de los riesgos sobre los que los principales bancos centrales han venido alertando durante los últimos meses. Figura 5: Inflación CPI y crecimiento de los salarios en Estados Unidos (2007-2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026