La bolsa hoy: las grandes novedades de la FED

La FED mantuvo los tipos de interés de referencia en el rango del 3,50 % al 3,75 %, como se esperaba, marcando la cuarta reunión consecutiva sin cambios en los tipos. Las proyecciones macroeconómicas, en particular el gráfico de puntos, presentan una perspectiva más restrictiva, especialmente para 2026. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, demostró un enfoque significativamente más restrictivo.

Se eliminó más de la mitad del contenido del comunicado oficial de la Fed, suprimiendo por completo las menciones previas de una postura más moderada sobre posibles recortes de tipos. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, señaló los próximos cambios en la presentación de datos, proyecciones y comunicación. Sin embargo, también indicó que las perturbaciones de la oferta siguen siendo la principal causa de la inflación y describió los tipos de interés actuales como "bastante restrictivos".

Una gran parte de los miembros de la Reserva Federal ahora adopta una postura más restrictiva que en marzo, con una previsión de tipos de interés medios para finales de 2026 que asciende al 3,8%. La mitad de los miembros de la FED (9 de 12) prevén al menos una subida de tipos más este año, citando un mercado laboral sólido y el aumento de los riesgos inflacionarios (especialmente tras las recientes crisis energéticas). Mientras tanto, Warsh descartó categóricamente cualquier revisión del objetivo de inflación del 2%.

🌍 Geopolítica

Según informes, Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente un Memorando de Entendimiento (MOU) que implementa un alto el fuego inmediato en todos los frentes (incluido el Líbano), abriendo un plazo de 60 días para negociar un tratado de paz definitivo. La firma oficial y la entrada en vigor del memorando están programadas para este viernes en Ginebra, Suiza, y se considera un avance histórico.

El acuerdo incluye el compromiso de EE. UU. de levantar el bloqueo naval en un plazo de 30 días, descongelar los activos iraníes, levantar completamente las sanciones y aprobar de inmediato las exportaciones de petróleo iraní. Se establecerá un fondo de reconstrucción de 300 mil millones de dólares junto con socios regionales. Para restablecer el tráfico marítimo normal y garantizar una administración marítima segura, Irán está iniciando conversaciones oficiales con Omán sobre el Estrecho de Ormuz.

📈 Renta variable

Los índices estadounidenses cerraron la sesión del miércoles con fuertes pérdidas. El S&P 500 cayó un 1,2% y el Nasdaq 100 un 1,34%, lastrados por el tono restrictivo de la Reserva Federal y una fuerte venta masiva en el mercado de bonos del Tesoro. La sesión de hoy revierte la tendencia bajista de ayer en Wall Street. Los futuros del S&P 500 ya suben un 1,4%, mientras que los del Nasdaq 100 repuntan un 1,8%.

Por su parte, la sesión asiática abrió con un comportamiento mixto pero relativamente estable, con señales de optimismo cauteloso, impulsado por la fuerte euforia en el sector tecnológico. El índice KOSPI de Corea del Sur superó el umbral de los 9.000 puntos por primera vez en la historia, subiendo un 1,5% en la sesión matutina gracias al buen desempeño de los gigantes tecnológicos. Las acciones de SK Hynix subieron más del 3%, alcanzando nuevos máximos históricos, gracias a las entregas de su avanzada memoria HBM4E.

El índice Nikkei 225 de Japón registró una subida cercana al 2%.

💱 Divisas

El índice del dólar repuntó bruscamente, alcanzando aproximadamente 50 pips, inmediatamente después de la conferencia de prensa de la Reserva Federal. Además, los inversores siguen de cerca al yen japonés (JPY) tras la subida de los tipos de interés al 1% por parte del Banco de Japón (BoJ) la semana pasada. Esta situación, sumada a la postura restrictiva de la Fed, está endureciendo aún más las condiciones de liquidez global.

El principal par de divisas, EUR/USD, cayó ayer de 1,16 a 1,15, mientras que el USD/JPY superó la barrera psicológica de 160,5.

🛢️ Materias primas

Los precios mundiales del crudo registraron fuertes caídas debido a la perspectiva del mercado de un rápido retorno del suministro iraní tras el acuerdo geopolítico. A pesar de la volatilidad de ayer, el Brent continúa su trayectoria descendente y hoy cotiza por debajo de los 78 dólares por barril.

Por otro lado, el oro reaccionó negativamente a la postura restrictiva de la Reserva Federal, borrando todas las subidas de principios de semana y cayendo inicialmente a 4.250 dólares por onza. Sin embargo, la perspectiva de una caída en los precios del petróleo beneficia a los metales preciosos. Además, dado que Kevin Warsh no adoptó una postura extremadamente restrictiva, el oro se recupera hoy hacia el nivel de los 4.321 dólares por onza.