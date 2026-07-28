La bolsa hoy: Los avances en China arrastran a los semiconductores

- Las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas lideradas por el sector de los semiconductores. El KOSPI llegó a desplomarse más de un 10%, mientras el Nikkei japonés cedió un 4,3%, tras la recogida de beneficios en fabricantes como Samsung, SK Hynix y el aumento de la competencia china en la industria de los chips.
- La suspensión de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán ha reducido la prima de riesgo geopolítica, favoreciendo una caída del petróleo cercana al 15% desde los máximos de la semana pasada y mejorando el comportamiento de las bolsas europeas.
- La atención de los inversores se centra ahora en las reuniones de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, así como en los próximos datos de inflación, que marcarán las expectativas sobre los tipos de interés durante los próximos meses.
- Las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas lideradas por el sector de los semiconductores. El KOSPI llegó a desplomarse más de un 10%, mientras el Nikkei japonés cedió un 4,3%, tras la recogida de beneficios en fabricantes como Samsung, SK Hynix y el aumento de la competencia china en la industria de los chips.
- La suspensión de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán ha reducido la prima de riesgo geopolítica, favoreciendo una caída del petróleo cercana al 15% desde los máximos de la semana pasada y mejorando el comportamiento de las bolsas europeas.
- La atención de los inversores se centra ahora en las reuniones de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, así como en los próximos datos de inflación, que marcarán las expectativas sobre los tipos de interés durante los próximos meses.
La semana había comenzado con una notable mejora del sentimiento de mercado tras la suspensión de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. La caída del petróleo y del gas ha reducido parte de la prima de riesgo geopolítica que los inversores habían descontado durante las últimas semanas, permitiendo que la atención vuelva a centrarse en los fundamentales. Ahora, el protagonismo pasa a los bancos centrales, con las reuniones de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, así como a una nueva batería de resultados empresariales que volverán a poner a prueba las elevadas valoraciones de la renta variable.
La tregua entre Estados Unidos e Irán mejora el sentimiento del mercado
El principal catalizador del inicio de la semana ha sido la pausa en las hostilidades entre Washington y Teherán. Según reconocieron responsables estadounidenses, la suspensión de los bombardeos pretende dar margen a la vía diplomática, mientras que el presidente Donald Trump confirmó que las conversaciones con Irán continúan y calificó las negociaciones de "positivas", aunque advirtió de que Estados Unidos retomará las operaciones militares si no se alcanza un acuerdo.
Desde Teherán, el discurso es algo diferente. El Gobierno iraní niega la existencia de negociaciones directas con Washington, aunque sí reconoce contactos con Omán, país que actúa como mediador para establecer mecanismos que garanticen el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Irán ha asegurado que mantendrá suspendidas sus represalias mientras Estados Unidos prolongue la pausa militar.
El petróleo corrige, pero el estrecho de Ormuz continúa bajo presión
La mejora del sentimiento inversor ha venido acompañada por una fuerte corrección de las materias primas energéticas. El Brent cotiza en torno a los 88 dólares por barril y el WTI cerca de los 82 dólares, acumulando caídas de aproximadamente el 15% y el 12%, respectivamente, desde los máximos alcanzados la semana pasada.
El gas natural europeo también retrocede, con el contrato de septiembre del TTF situándose alrededor de los 58 €/MWh.
No obstante, la situación dista de haberse normalizado. El estrecho de Ormuz continúa operando muy por debajo de su capacidad habitual, con un tráfico marítimo muy inferior al registrado en condiciones normales, mientras que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní siguen sin avances significativos. En consecuencia, el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro energético continúa presente.
Las bolsas recuperan el optimismo mientras el sector tecnológico recoge beneficios
La caída del precio del petróleo impulsó el apetito por el riesgo en Europa. El DAX alemán lideró las subidas con un avance cercano al 1%, seguido por el Ibex 35, que ganó alrededor de un 0,8%.
En Estados Unidos, sin embargo, el comportamiento fue más desigual. Mientras el Dow Jones logró cerrar con ganancias, el S&P 500 terminó prácticamente plano y el Nasdaq 100 retrocedió ligeramente, penalizado por la recogida de beneficios en el sector de los semiconductores.
Compañías como Sandisk, ASML, Nvidia o Seagate registraron importantes caídas tras las fuertes subidas acumuladas durante las últimas semanas. Parte de este movimiento responde a una toma de beneficios antes de la publicación de resultados de las grandes tecnológicas. Sin embargo, también influyó un informe que apunta a que China habría comenzado la producción de máquinas de litografía DUV, un avance que el mercado interpreta como un nuevo paso en el desarrollo de una cadena de suministro propia para la fabricación de semiconductores.
Como consecuencia de la caída de Nvidia, Apple recuperó el liderazgo como la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo.
Fuente: XTB Research, 28.07.2026
Asia acusa las ventas en los fabricantes de chips
Las caídas en el sector de los semiconductores también se trasladaron con fuerza a los mercados asiáticos. El índice surcoreano KOSPI llegó a desplomarse más de un 10%, lastrado por el fuerte castigo a los principales fabricantes de memorias, con Samsung retrocediendo un 13,2% y SK Hynix un 7,5%. En Japón, el Nikkei 225 cedió un 4,3%, afectado tanto por las ventas en las compañías ligadas a la cadena de suministro de chips como por las caídas registradas en fabricantes de equipos de litografía como Nikon y Canon. En China, el Shanghai Composite retrocedió un 1,3%, mientras que el Hang Seng consiguió mantenerse ligeramente en positivo.
La atención se traslada a la Reserva Federal y a la inflación
Tras una jornada con escasas referencias macroeconómicas, el foco de los inversores se desplazará hacia la intensa agenda de los próximos días.
La Reserva Federal celebrará este martes su reunión de política monetaria, seguida por el Banco de Inglaterra el jueves y el Banco de Japón durante la madrugada del viernes. El consenso del mercado no espera cambios en los tipos de interés, aunque sí un tono prudente por parte de las tres instituciones, manteniendo abierta la puerta a futuras subidas si la inflación no continúa moderándose.
Además, durante la segunda mitad de la semana se conocerán nuevas referencias de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos, especialmente el índice PCE estadounidense, la medida de precios preferida por la Reserva Federal.
En cuanto a las materias primas, los metales preciosos continúan mostrando un comportamiento errático. Tras comenzar la semana con avances apoyados en la caída de las rentabilidades de la deuda, el oro y la plata perdieron impulso durante la sesión y prolongan las caídas este martes, con el oro cotizando en torno a los 4.045 dólares por onza y la plata cerca de los 57,2 dólares, reflejando que la mejora del apetito por el riesgo está reduciendo la demanda de activos refugio.
Alemania mejora, mientras la inversión en inteligencia artificial sigue impulsando la economía estadounidense
En el plano macroeconómico, el índice Ifo de confianza empresarial de Alemania sorprendió positivamente al mejorar tanto la percepción sobre la situación futura como las expectativas de las empresas, en línea con los últimos indicadores PMI, que apuntan a una recuperación gradual de la actividad industrial.
En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos crecieron un 0,3% mensual, por debajo de las previsiones del mercado. Sin embargo, la inversión empresarial continúa mostrando fortaleza en los sectores ligados a la inteligencia artificial. Los pedidos de ordenadores y equipos electrónicos aumentaron un 3,1%, mientras que también se registraron avances en bienes eléctricos y productos metálicos, reflejando que el ciclo de inversión asociado a la IA sigue siendo uno de los principales motores de la economía estadounidense.
Apple supera a Nvidia como la empresa más valiosa del planeta.
Intel: ¿valoración exigente o euforia por los chips?
Nvidia conserva su tendencia alcista de fondo, pero necesita superar los 214 dólares
Claves del Día: Petróleo se desploma y las acciones repuntan: ¿vuelve el apetito por riesgo?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.