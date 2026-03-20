Las tensiones en Oriente Medio siguen siendo elevadas, con nuevos intercambios de ataques con misiles y drones en toda la región. La sesión de ayer en Wall Street cerró con leves descensos. Tras una fuerte caída inicial, los índices estadounidenses recuperaron una parte significativa de sus pérdidas y finalmente cerraron el día con una ligera baja. El S&P 500 cayó un 0,3%, el Nasdaq 100 un 0,3% y el Dow Jones un 0,4%.

Los mercados reaccionaron a las declaraciones del primer ministro israelí, Netanyahu, quien afirmó que la operación contra Irán avanza según lo previsto y que la mayor parte de la infraestructura de misiles iraní ha sido destruida. Añadió que la toma de decisiones en Irán se encuentra fragmentada, lo que podría indicar crecientes conflictos internos dentro del régimen y el inicio de luchas entre facciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el impacto negativo de la guerra con Irán ha sido menor de lo esperado y expresó su confianza en que el conflicto terminará pronto. Sin embargo, no descartó la posibilidad de una incursión terrestre en Irán.

Europa y Japón están considerando su participación en el Estrecho de Ormuz, centrándose principalmente en misiones de estabilización en lugar de acciones militares, aunque los detalles aún no están claros. Ayer, la Unión Europea, junto con Japón, anunciaron en una declaración conjunta que tomarían medidas para estabilizar los mercados energéticos y están dispuestos a participar en iniciativas para garantizar el paso seguro por el Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent se mantiene por debajo de los 110 dólares por barril. El descenso se debió a señales que sugieren que es improbable que se produzcan nuevos ataques contra las instalaciones de gas de Irán.

Índices asiáticos

Los mercados en Japón permanecieron cerrados por un día festivo, lo que limitó la liquidez en la sesión asiática. En otros lugares, la situación fue mixta. El Kospi de Corea del Sur subió ligeramente, al igual que el Nifty 50 de la India, mientras que los mercados de Australia y Shanghái registraron descensos.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó la paridad central USD/CNY de hoy en 6,8898, frente a una previsión de 6,8773. El PBOC también mantuvo sin cambios sus tipos de interés clave, en línea con las expectativas del mercado. La tasa preferencial de préstamos (LPR) a un año se mantiene en el 3,00%, mientras que la tasa a cinco años, importante para las hipotecas, se mantiene en el 3,50%.

Otros mercados

En cuanto a los metales preciosos, el oro recupera parte de las pérdidas de ayer, superando los 4.675 dólares por onza, mientras que la plata sigue bajo presión, cayendo por debajo de los 72 dólares por onza.

En el mercado de criptomonedas, el panorama sigue siendo mixto. El Bitcoin sube ligeramente, manteniéndose por encima de los 70.000 dólares, mientras que el Ethereum baja levemente, cotizando justo por debajo de los 2.150 dólares.