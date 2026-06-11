La bolsa hoy: Renovado apetito por el riesgo a pesar de los ataques entre EE. UU. e Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensifican por segundo día consecutivo; ambos bandos intercambiaron ataques a pesar del alto el fuego vigente. Sin embargo, los mercados muestran signos de recuperación tras la declaración del ejército estadounidense de que la operación había finalizado. Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,2% en estos momentos.

Guerra en Oriente Medio

Estados Unidos atacó infraestructura militar iraní; Irán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania.

Los informes de ataques a petroleros cerca del estrecho de Ormuz generaron preocupación en el mercado energético, pero el tráfico marítimo a través de esta vía continúa.

Materias primas

El Brent y el WTI han bajado un 1,2% y un 1,3% respectivamente (el Brent a 93,5 dólares el barril). El oro detuvo su liquidación en los 4.080 dólares la onza tras una caída de hasta un 4,6% en la sesión anterior, la mayor bajada en un solo día desde marzo. Por su parte, la plata se recupera un 1,1% hasta los 64 dólares la onza

Mercado asiático

El Nikkei 225 cierra la sesión plano. Por su parte, el índice KOSPI de Corea del Sur, inicialmente presionado por un IPC estadounidense superior al esperado, tensiones geopolíticas y una venta masiva de acciones de IA, ahora ha ganado algo de estabilidad.

El índice Hang Seng chino continúa en números rojos (-1,1%), ya que los mercados con un fuerte componente tecnológico enfrentan preocupaciones por las elevadas valoraciones y las agresivas expectativas de beneficios.

Mercado forex

El dólar estadounidense se debilita frente a la mayoría de las divisas a pesar de la escalada militar, lo que indica que la demanda de refugio seguro para el dólar podría estar agotándose.

Las divisas de riesgo lideran los beneficios: dólar australiano (AUD/USD: +0,2%), dólar neozelandés (NZD/USD: +0,15%).

El yen japonés sigue siendo la divisa más débil del G10 (USD/JPY sin cambios, CHF/JPY: +0,2%); el EUR/USD sube un 0,12% hasta 1,155.

Criptomonedas

El Bitcoin sube un 2,75% hasta los 62.800 dólares y el Ethereum crece un 3,1% hasta los 1.660 dólares, movimientos que confirman una recuperación del apetito por el riesgo.