La bolsa hoy: Wall Street se recupera tras los sólidos resultados de Micron 📈

Los mercados globales respiraron aliviados tras los resultados trimestrales de Micron (MU.US), mejores de lo esperado, y sus optimistas previsiones, lo que reforzó el panorama alcista en torno a la infraestructura de IA y la demanda de semiconductores. Los futuros del Nasdaq 100 suben alrededor de un 1,8%, mientras que los del S&P 500 repuntan un 0,5%. En Asia, Corea del Sur avanza, con el KOSPI repuntando hasta un 7% en su máximo intradía. Los futuros de las acciones europeas también apuntan a una apertura al alza, con el Dax 40 alemán avanzando un 0,4%.

El principal catalizador fue el informe de ganancias de Micron. Las acciones del fabricante de chips de memoria se dispararon un 15% en las operaciones posteriores al cierre después de que la compañía proyectara ingresos muy por encima de las expectativas de Wall Street. Los inversores interpretaron los resultados como una prueba de que la demanda de infraestructura de IA se mantiene sólida a pesar de las recientes preocupaciones sobre las elevadas valoraciones de la tecnología.

El sentimiento del mercado también se benefició de la bajada de los precios del petróleo. El precio del petróleo crudo cayó a alrededor de 72 dólares por barril, lo que redujo considerablemente la prima de riesgo geopolítico vinculada a las tensiones en torno a Irán. Este descenso alivió la preocupación por la inflación y fomentó un mayor apetito por el riesgo.

El oro se sitúa cerca de los 4.000 dólares por onza tras haber caído ligeramente por debajo de ese nivel. El metal precioso se mantuvo bajo presión debido a la fortaleza del dólar estadounidense y a las expectativas de que los tipos de interés se mantengan elevados durante más tiempo.

En China, los inversores siguen de cerca la emisión prevista por el gobierno de hasta 5.000 millones de euros en bonos soberanos, junto con las nuevas medidas del Banco Popular de China (PBOC) para ampliar su conjunto de herramientas de gestión de liquidez a corto plazo. Pekín continúa perfeccionando su marco de transmisión de la política monetaria, aunque el repunte del mercado de hoy se debe principalmente a la renovada confianza en la inversión en inteligencia artificial.

Resultados de Micron

Las acciones de Micron subieron inicialmente alrededor de un 9% en las operaciones posteriores al cierre tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2026, que superaron con creces las expectativas del mercado.

La compañía reportó ganancias ajustadas por acción (EPS) de $25.11, muy por encima de la estimación de consenso de $20.49. Los ingresos alcanzaron los $41.46 mil millones, superando significativamente las expectativas de los analistas de $35.69 mil millones.

Micron también emitió una proyección excepcionalmente sólida para el cuarto trimestre, pronosticando ganancias ajustadas por acción de $30 a $32, frente al consenso del mercado de $25.31, y proyectando ingresos de $49 a $51 mil millones, en comparación con las expectativas de $43.24 mil millones.

El margen bruto se expandió al 84.9%, superando tanto la proyección anterior de la compañía del 81.8% como el consenso del mercado del 83.6%.

El segmento de Memoria en la Nube generó $13.77 mil millones en ingresos, muy por encima de los $10.69 mil millones esperados, mientras que los ingresos del Centro de Datos Central alcanzaron los $11.52 mil millones, superando ampliamente la estimación de consenso de $6.88 mil millones. La gerencia enfatizó que la demanda de los clientes se mantiene excepcionalmente fuerte, lo que respalda una perspectiva optimista para los próximos trimestres. La compañía también declaró un dividendo trimestral de 0,15 dólares por acción.

Política monetaria

La Reserva Federal publicó los resultados de sus pruebas de estrés anuales, concluyendo que los bancos estadounidenses más grandes siguen estando bien capitalizados y podrían resistir una recesión económica severa. Aunque las pérdidas agregadas hipotéticas superarían los 700.000 millones de dólares, los ratios de capital se mantendrían cómodamente por encima de los mínimos regulatorios.

La Reserva Federal también anunció cambios previstos en su metodología de pruebas de estrés, con el objetivo de reducir la volatilidad en los requisitos de capital. Se espera que se implementen nuevos colchones de capital posteriores a las pruebas de estrés tras el ciclo de pruebas de 2027.

Noticias corporativas

Meta está ampliando su colaboración con Qualcomm y planea implementar los procesadores C1000 de Qualcomm en sus centros de datos a partir de 2028. Qualcomm declaró que sus procesadores para centros de datos llegarán al mercado a mediados de 2028, mientras que la compañía espera obtener ingresos significativos de su negocio de silicio personalizado a partir de finales de 2027. También se espera que Microsoft implemente los chips de computación de alto ancho de banda (HBC) de Qualcomm en los centros de datos de Azure. Las acciones de Qualcomm subieron más del 12% en las operaciones posteriores al cierre.

Anthropic acusó a Alibaba de obtener acceso no autorizado a sus modelos de IA a través del laboratorio de investigación Qwen. Alibaba negó las acusaciones y declinó hacer más comentarios.

La startup de IA SambaNova obtuvo nueva financiación que, según The Information, elevó su valoración a 10.000 millones de dólares.