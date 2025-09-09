La bolsas en EE.UU. suben: las malas noticias son buenas noticias

Las bolsas en Estados Unidos iniciaron la jornada con un tono ligeramente positivo, registrando también alzas moderadas en la sesión de hoy. Los inversores se mantienen cautelosos, centrados en los próximos datos clave de inflación y en los resultados de Oracle. El S&P 500 sube un 0,2% en la apertura, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,1%.

Nasdaq en máximo histórico y factores macroeconómicos

Tras el cierre de ayer, el Nasdaq marcó un nuevo récord histórico. Los índices continúan su tendencia alcista, impulsados por la fuerte demanda de compañías tecnológicas y de inteligencia artificial.

El crecimiento global de los mercados se sostiene en el aumento de las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed, apoyadas por datos de empleo más débiles que redujeron los rendimientos de los bonos y llevaron al dólar a su nivel más bajo en unas siete semanas. Paralelamente, el oro alcanzó nuevos máximos.

De cara a las próximas lecturas del IPC y el IPP, los inversores estarán muy atentos a las señales sobre las próximas decisiones de la Fed, en particular si los datos débiles confirman el escenario de recortes de tasas más adelante este año. El mercado también espera la revisión de los datos de empleo, que se anticipa será históricamente a la baja.

Análisis técnico del S&P 500

S&P 500 (Gráfico Diario)



Los compradores mantienen su fortaleza en el gráfico. La corrección reciente fue rápidamente absorbida, reanudando la tendencia alcista sin mayores dificultades.

El precio regresó por encima del límite inferior del canal ascendente.

Actualmente se acerca a la zona del último máximo histórico (ATH) , que constituye la única resistencia relevante.

En caso de desaceleración de las alzas o de caídas, es muy probable una transición a consolidación, con un rango entre el último ATH y el fuerte soporte en torno a los 6.300 dólares.

Noticias corporativas: protagonistas del día

Robinhood (Robinhood Markets) y Applovin — Las acciones de ambas compañías suben más de un 8%, tras confirmarse su incorporación al índice S&P 500. Esto no solo representa un reconocimiento prestigioso, sino que también implica beneficios tangibles en forma de asignaciones de capital por parte de inversores e instituciones que replican el principal índice bursátil del mundo.

Oracle — El gigante de servicios cloud publicará sus resultados al cierre de la sesión de hoy. El mercado descuenta una leve caída en ingresos y BPA.

Verizon y AT&T — Los operadores de telecomunicaciones retroceden más de un 4% en promedio. La causa es la adquisición de Echostar por parte de SpaceX , lo que incrementa significativamente la competitividad de productos como Starlink . Todo indica que los proveedores tradicionales de internet perderán otra cuota relevante de mercado.

Atlassian — El proveedor de software empresarial sube más de un 6% en la apertura tras anunciar que abandonará el negocio de centros de datos y migrará a sus clientes a la nube.

UnitedHealth Group — El líder del mercado estadounidense de seguros de salud gana más de un 3%, después de recibir evaluaciones positivas de sus planes y recomendaciones favorables por parte de bancos de inversión.

Las acciones estadounidenses mantienen su impulso, con un Nasdaq en récord histórico y un S&P 500 consolidando su tendencia alcista. Los inversores se concentran ahora en los datos de inflación y en la política monetaria de la Reserva Federal, mientras los resultados corporativos añaden volatilidad al panorama.

La combinación de expectativas de recortes de tasas, fortaleza del sector tecnológico y señales técnicas alcistas configura un escenario clave para los mercados en los próximos días.

