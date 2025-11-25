Leer más
12:22 · 25 de noviembre de 2025

La confianza del consumidor y el índice Richmond Fed caen mucho más de lo esperado 📌

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre
  • Los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente

Confianza del consumidor CB (EE. UU.):

  • Actual: 88,7

  • Previsión: 93,3

  • Anterior: 94,6 (revisado a 95,5)

Índice Richmond Fed:

  • –15 vs –5 esperado y –4 previo

Índice de ventas pendientes de viviendas (Pending Homes Index):

  • Actual: 76,3 (Previo: 74,8; Revisado: 71,8)

Ventas pendientes de viviendas MoM:

  • Actual: 1,9%

  • Previsión: 0,2%

  • Previo: 0,0% (revisado a –0,1%)

Inventarios empresariales MoM:

  • Actual: 0%

  • Previsión: 0%

  • Previo: 0,2%

La reacción del Dow Jones a los datos es mixta: por un lado, los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre; por otro lado, los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente.

 

Fuente: xStation5
 

28 de noviembre de 2025, 16:30

Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
28 de noviembre de 2025, 15:23

La plata marca nuevos máximos históricos
28 de noviembre de 2025, 15:18

China sacude el mercado global: el nuevo futuro de platino impulsa precios y dispara a las mineras
28 de noviembre de 2025, 14:55

Intel sube por rumores de chips para Apple

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.