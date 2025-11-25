La confianza del consumidor y el índice Richmond Fed caen mucho más de lo esperado 📌

- Los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre
- Los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre
- Los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente
Confianza del consumidor CB (EE. UU.):
-
Actual: 88,7
-
Previsión: 93,3
-
Anterior: 94,6 (revisado a 95,5)
Índice Richmond Fed:
-
–15 vs –5 esperado y –4 previo
Índice de ventas pendientes de viviendas (Pending Homes Index):
-
Actual: 76,3 (Previo: 74,8; Revisado: 71,8)
Ventas pendientes de viviendas MoM:
-
Actual: 1,9%
-
Previsión: 0,2%
-
Previo: 0,0% (revisado a –0,1%)
Inventarios empresariales MoM:
-
Actual: 0%
-
Previsión: 0%
-
Previo: 0,2%
La reacción del Dow Jones a los datos es mixta: por un lado, los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre; por otro lado, los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.