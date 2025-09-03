La inflación del IPC de la UE sorprende al alza

El informe del IPP sugiere que los precios al productor en general aumentaron significativamente en julio, lo cual es una clara sorpresa y, en teoría, podría animar al BCE a mantener una postura relativamente más conservadora en política monetaria en el futuro. Por esta razón, estamos observando subidas en el par EUR/USD. IPP de la eurozona (m/m) jul: 0,4 % (est.: 0,1 %; ant.: 0,8 %) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil -IPP interanual: 0,2 % (est.: 0,1 %; ant.: 0,6 %)

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.