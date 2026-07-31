La inflación subyacente de la zona euro supera las previsiones

Informe de inflación para el mes de julio en la Eurozona

IPC subyacente de la zona euro (datos preliminares interanuales): 2,5 % (previsión: 2,4 %, datos anteriores: 2,4 %)

IPC de la zona euro (datos preliminares interanuales): 2,9 % (previsión: 2,9 %, datos anteriores: 2,8 %)

Dinámicas de inflación en los sectores clave

Fuente: Eurostat

La inflación en la zona euro subió del 2,8% en junio al 2,9% interanual en julio, según la estimación preliminar de Eurostat. La energía es el principal motor de las presiones inflacionarias en Europa, con una aceleración del 10% respecto al 8,5% del mes anterior. Los alimentos, el alcohol y el tabaco son la única categoría que experimentó una desaceleración (del 1,5% al ​​1,2%). Los servicios se mantienen estables en el 3,3% (frente al 3,2% anterior).

Cotización del euro-dólar

Tras una leve corrección desde un máximo reciente, el par EUR/USD en el gráfico H1 mantiene una fuerte tendencia alcista tras una fuerte ruptura, consolidándose cerca de 1,1516 por encima de las medias móviles clave (EMA de 10 periodos en 1,1515 y EMA de 30 periodos en 1,1498). El RSI en 58,3 puntos refleja un impulso alcista sólido y sostenible. Un impulso decisivo por encima del nivel de resistencia de 1,1530 es crucial para que los alcistas obtengan mayores beneficios. Por el contrario, un retroceso por debajo de 1,1500 podría desencadenar una nueva prueba del soporte de Fibonacci del 0,0% en 1,1483, seguido de la EMA de 100 periodos cerca de 1,1447.

Fuente: xStation5