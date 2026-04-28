La IPO de Rare Earth Americas se acerca

Rare Earth Americas ha publicado los supuestos clave de su IPO. Dado el intenso debate en torno a los metales de tierras raras y su papel en la defensa y las tecnologías modernas, el mercado ha buscado rápidamente exposición a empresas en este sector, generalmente sin éxito. Las compañías que extraen y procesan tierras raras son, fuera de China, pocas y muy dispersas, y aún menos de ellas cotizan en bolsa.

Esta demanda, tanto por parte de inversores como de gobiernos, es algo que Rare Earth Americas busca abordar.

El número de acciones que se introducirán a negociación es de 2,777,777, con un rango de precio indicativo de USD 17–19. Esto implica una capitalización de mercado potencial máxima de casi USD 370 millones.

Es importante destacar que esta IPO representa una etapa muy temprana del desarrollo de la empresa. Actualmente, la compañía no genera ingresos. La pérdida neta en 2024 fue de USD 3.98 millones, y de USD 9.93 millones en 2025.

A día de hoy, la empresa ofrece principalmente promesas, sin embargo, estas promesas son atractivas y no son meramente suposiciones vagas. En sus publicaciones, la compañía apunta a iniciativas específicas y a un plan integral para dominar toda la cadena de valor, mientras reduce la costosa dependencia de Occidente de las importaciones desde China.

Los proyectos de la empresa están ubicados geográficamente en Brasil y Estados Unidos.

Los proyectos en Brasil incluyen “Alpha” y “Constellation”, enfocados en la extracción y procesamiento de arcillas ricas en elementos raros .

. El proyecto “Homer” implicará la minería de la llamada carbonatita .

. En Estados Unidos, la empresa está desarrollando una iniciativa prometedora en el estado de Georgia, donde ha descubierto depósitos de pureza sin precedentes y con buen acceso a infraestructura.

Los inversores interesados en la minería y en nichos de mercado atractivos deberían seguir de cerca las actualizaciones de la compañía. Iniciativas de este tipo no son ni fáciles, ni baratas, ni rápidas, sin embargo, en el entorno actual de mercado y geopolítico, esto podría resultar ser un emprendimiento con un significativo apalancamiento operativo y acceso a grandes fuentes de capital, incluyendo gobiernos, empresas tecnológicas y fabricantes de defensa.