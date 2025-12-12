La plata sube 10% semanal y 120% en el año

La plata mantiene un fuerte impulso alcista en la última sesión de la semana, un fenómeno que no puede atribuirse a un único factor. Actualmente, la demanda especulativa está aumentando con fuerza, aunque se observa principalmente en el mercado de opciones sobre ETFs. Según Bloomberg, los inversionistas con posiciones cortas en opciones podrían verse forzados a generar demanda especulativa adicional de plata para limitar sus pérdidas.

Los principales factores que explican el rally de la plata este año incluyen otro año de fuerte déficit provocado por la elevada demanda del sector fotovoltaico, el impulso proveniente de los ETFs, y los persistentes problemas en la oferta minera, dado que la plata suele ser un subproducto de la extracción de cobre, oro o zinc. A esto se suman factores monetarios y las preocupaciones relacionadas con el nombramiento de un nuevo presidente de la Fed, que están incrementando la demanda por metales preciosos.

El alza del precio de la plata en lo que va del año ya alcanza 120%, con solo esta semana aportando más de 10%. Crece el debate sobre si la demanda actual de plata es predominantemente especulativa. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La relación oro/plata muestra una dinámica de caída similar a la observada en 2020. El ratio se encuentra en su nivel más bajo desde 2021. Si descendiera hasta su promedio de largo plazo de 53, ello implicaría una ruptura por encima del nivel de USD 80 por onza. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La plata encadena su cuarto día consecutivo de alzas, alcanzando la zona de una posible resistencia técnica. No obstante, el nivel de USD 60 por onza podría actuar actualmente como un soporte sólido para el precio.

