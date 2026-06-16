La polémica decisión de SpaceX tras su brutal subida en bolsa

Las acciones de SpaceX ya acumulan una revalorización cercana al 30% desde su debut el pasado viernes, demostrando la extraordinaria magnitud de este rally. Los títulos avanzan otro 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado hoy, acercándose a la cota de los 200 dólares e implicando una capitalización bursátil de aproximadamente 2,6 billones de dólares.

Mientras tanto, las voces críticas que sostienen que la valoración se ha desconectado por completo de la realidad continúan defendiendo su postura, pero, al fin y al cabo, ellos no son los que están comprando las acciones. No existe el concepto de precio máximo para una acción, y los defensores de la revolución espacial parecen dispuestos a pagar casi cualquier precio por una participación en la compañía insignia de Elon Musk.

SpaceX: El análisis fundamental resulta complejo

La tesis alcista se apoya en varios argumentos de gran peso: el dominio absoluto de SpaceX en los servicios de lanzamiento orbital, las enormes barreras de entrada a las que se enfrentan sus potenciales competidores, el liderazgo tecnológico de la compañía y la importancia estratégica de la red Starlink. El conflicto en Ucrania demostró por sí solo el valor práctico de las capacidades de Starlink. Todo esto, combinado con el carisma de Elon Musk, su visión ambiciosa y una misión corporativa que atrae a muchos inversores más allá de las consideraciones puramente financieras, ha dado lugar a una prima de valoración extraordinaria que parece difícil de justificar mediante el análisis fundamental tradicional.

Esto no significa necesariamente que la acción no pueda seguir subiendo, ni predetermina un eventual fracaso en el mercado. Es totalmente factible que SpaceX continúe desafiando los marcos de valoración convencionales durante un período prolongado. Sin embargo, si el sentimiento general del mercado empeorara, la realidad económica podría acabar alcanzando a la compañía. Los miembros clave de la empresa siguen sujetos a restricciones de venta (período de lock-up) y no podrán liquidar acciones durante varios meses más. Si las acciones de SpaceX llegaran a duplicarse desde los niveles actuales hasta alcanzar los 400 dólares por título, la empresa superaría a Nvidia en capitalización bursátil, manteniendo todo lo demás constante.

A pesar de estas proyecciones, SpaceX registró una pérdida neta de 4.940 millones de dólares en 2025, tras haber obtenido un beneficio neto de menos de 800 millones de dólares en 2024. En contraste, Nvidia generó más de 120.000 millones de dólares en beneficio neto solo en 2025, lo que representa un crecimiento anual del 64%. Es difícil predecir hasta dónde pueden escalar las acciones de SpaceX y si una valoración de 3 billones de dólares está al alcance de la mano a corto plazo. No obstante, una cosa está clara: a partir de los niveles ya extremos de hoy, cada movimiento adicional al alza empuja esta historia hacia un terreno que muchos inversores considerarían cada vez más alejado de las métricas de valoración tradicionales.

¿Informando bajo sus propias reglas?

Tras su debut en el mercado, SpaceX parece decidida a establecer sus propias normas en lo que respecta a las relaciones con los inversores. La compañía tiene previsto publicar sus resultados financieros exclusivamente en su sitio web corporativo y en la red social X, saltándose los servicios tradicionales de difusión de noticias.

Este movimiento representa una clara ruptura con el modelo de comunicación estándar utilizado por la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, las cuales distribuyen habitualmente sus informes de resultados a través de las grandes agencias de noticias y proveedores especializados de información financiera. Para los inversores, esta medida implica una mayor dependencia de los canales controlados directamente por la propia empresa.

Para SpaceX, esta estrategia puede proporcionar un mayor control sobre el mensaje, los tiempos de publicación y la presentación de su información financiera. La desventaja es que algunos participantes del mercado, especialmente aquellos que dependen de los sistemas tradicionales de información financiera, podrían enfrentarse a una menor accesibilidad a los informes regulatorios de la empresa. La decisión guarda total coherencia con el estilo de comunicación general de Elon Musk, que desde hace tiempo prioriza el contacto directo con los inversores y el público a través de X en lugar de los canales mediáticos convencionales.

Gráfico de las acciones de SpaceX (SPCX.US), velas de 1 minuto

Fuente: xStation5