La publicación de los NFPs está en el aire 🔎

Debido al cierre gubernamental de Estados Unidos en las últimas 48 horas, la publicación de los NFPs es incierta. Es probable que el informe de septiembre se retrase pese a que los datos están ya recopilados. Hoy tenemos discursos de miembros de la Fed, como Williams, Goolsbee, Miran, Logan y Jefferson. También recibiremos datos de empresas estadísticas privadas, en concreto los informes ISM y PMI de septiembre.
Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
China muestra disposición para realizar inversiones récord en EE. UU. 🗽
El PMI de servicios ISM de EE. UU. resulta más débil de lo esperado 📉
🔴EN VIVO. Cierre SEMANAL de los MERCADOS
