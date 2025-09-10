Las acciones de Inditex se disparan tras publicar resultados financieros📈

Inditex (ITX.ES), propietaria de marcas como Zara, Bershka y Massimo Dutti, presentó unos resultados muy sólidos correspondientes al primer semestre de 2025, lo que provocó una fuerte reacción en el mercado y un alza del 5,9% en su cotización – la mayor desde abril de este año. La compañía confirmó un incremento del 1,6% interanual en las ventas, hasta los 18.360 millones de euros, y un comienzo positivo del tercer trimestre: desde principios de agosto hasta el 8 de septiembre, la demanda a tipos de cambio constantes aumentó un 9%. La reactivación de la demanda también es evidente gracias a las ventas récord de las últimas colecciones y a la eficacia de las políticas de gestión de inventario.

No obstante, los resultados operativos del primer semestre solo cumplieron parcialmente con las expectativas del mercado. El EBIT ascendió a 3.570 millones de euros (+0,9% interanual), ligeramente por encima del consenso de 3.560 millones, mientras que los ingresos y el beneficio neto quedaron algo por debajo de las previsiones: 18.360 millones frente a los 18.520 millones esperados, y 2.790 millones de euros frente a 2.820 millones previstos. La compañía mantuvo un elevado margen bruto del 58,3% (vs. 58,2% esperado) y el EBITDA aumentó hasta 5.110 millones de euros (+1,5% interanual, en línea con las proyecciones). En la estructura de ventas, destacaron las marcas Stradivarius, Oysho y Bershka, con importantes incrementos interanuales, mientras que Massimo Dutti registró un ligero retroceso.

En sus declaraciones, el consejo de administración subrayó que Inditex espera un impacto negativo de los tipos de cambio del -4% sobre los ingresos en 2025 (frente al -3% estimado previamente), debido especialmente a la depreciación del dólar y el peso frente al euro. La compañía apunta a una mayor aceleración del crecimiento en la segunda mitad del año: para alcanzar el consenso, las ventas deberían aumentar un 5,3% interanual y el EBIT un 3,2%, frente al 1,7% registrado en el segundo trimestre. La gestión eficaz de los costes operativos y su ventaja en logística global sitúan a Inditex en una posición de liderazgo frente a sus competidores europeos.

Resultados y previsiones de Inditex

Ingresos: 18.360 millones EUR (+1,6% interanual; previsión 18.520 millones)

EBIT: 3.570 millones EUR (+0,9% interanual; previsión 3.560 millones)

EBITDA: 5.110 millones EUR (+1,5% interanual; previsión 5.120 millones)

Beneficio neto: 2.790 millones EUR (+0,8% interanual; previsión 2.820 millones)

BPA: 0,896 EUR (previsión 0,889 EUR)

Margen bruto: 58,3% (previsión 58,2%)

Ingresos por marca:

Zara & Zara Home: 13.150 millones EUR (+0,9% interanual)

Pull&Bear: 1.160 millones EUR (+3% interanual)

Massimo Dutti: 895 millones EUR (-1% interanual)

Bershka: 1.440 millones EUR (+4,1% interanual)

Stradivarius: 1.330 millones EUR (+5,7% interanual)

Oysho: 389 millones EUR (+5,7% interanual)

Número de tiendas: 5.528 (-2,5% interanual; previsión 5.547)

Previsiones H2 2025:

Crecimiento de ventas (agosto-septiembre): +9% interanual a tipos constantes

Consenso: ventas en H2 deben crecer +5,3% interanual y EBIT +3,2% interanual para cumplir con las estimaciones

Impacto esperado de divisas en ingresos: -4% (antes -3%)

La dirección destaca mayor aceleración del crecimiento gracias a la optimización de costes y ventaja logística

Hoy, por primera vez desde junio de este año, las acciones de Inditex ponen a prueba la media móvil exponencial de 200 días, considerada una barrera clave en la tendencia bajista de largo plazo de la compañía.

Fuente: xStation