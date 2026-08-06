Las acciones de Moderna caen pese al éxito de mFLUSIVA 📉 ¿Qué sigue para el gigante del mercado de vacunas de ARNm?

Las acciones de Moderna abrieron inicialmente la sesión del jueves con un alza cercana al 5%, subiendo hasta aproximadamente 58 dólares, antes de revertir el movimiento y cotizar cerca de 53 dólares pese a las noticias positivas relacionadas con la vacuna contra la influenza de la compañía. El movimiento ofrece una buena oportunidad para revisar nuevamente la valoración de Moderna y su situación financiera general, mientras la compañía pasa de ser una de las principales beneficiarias del auge biotecnológico posterior a la pandemia a convertirse en una empresa valorada cada vez más por la solidez de su cartera futura de productos. Hoy más temprano, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la vacuna contra la influenza de Moderna basada en ARNm, mFlusiva, para adultos de 50 años o más. Curiosamente, las acciones de Moderna habían subido casi cuatro veces desde sus mínimos de 2025 antes de entrar en una corrección cercana al 30%, que continúa hoy. Aun así, los fundamentos de la compañía parecen respaldar cada vez más sus perspectivas de crecimiento de largo plazo en el mercado de vacunas de próxima generación.

Source: xStation5

Balance y liquidez: Moderna aún cuenta con uno de los balances más sólidos del sector biotecnológico

Moderna se encuentra hoy en una posición muy diferente a la que ocupaba en el punto más alto de la pandemia, pero su balance sigue siendo una de las mayores ventajas competitivas de la compañía. Los activos corrientes han disminuido gradualmente a medida que se ha utilizado el efectivo generado durante el auge de las vacunas contra la COVID-19, pero la empresa todavía mantiene aproximadamente 5.800 millones de dólares en activos líquidos, lo que le proporciona recursos suficientes para financiar varios años de desarrollo clínico. Al mismo tiempo, el apalancamiento sigue siendo excepcionalmente bajo, con una relación deuda-capital cercana a 0,2, lo que significa que Moderna continúa financiando su crecimiento sin depender en gran medida de la deuda. Por lo tanto, la caída del índice de liquidez corriente desde sus máximos históricos debería interpretarse como una consecuencia natural del uso del efectivo acumulado durante la pandemia, y no como un deterioro de la calidad financiera. Para cualquier compañía biotecnológica, la duración de su reserva de efectivo es un factor crítico de valoración, y Moderna sigue encontrándose entre las empresas más sólidas de la industria según esta métrica. Desde una perspectiva fundamental, los inversionistas están asignando menos valor al propio saldo de efectivo de la compañía y más a la capacidad de la dirección para convertir ese capital en productos comercialmente exitosos. En última instancia, la asignación de capital, más que el tamaño de la reserva de efectivo, probablemente determinará el valor intrínseco de Moderna a largo plazo.

Fuente: XTB Research

Ingresos y rentabilidad: el mercado está pasando de la dependencia de la COVID-19 a la valoración de la cartera de productos

La fuerte caída de los ingresos mostrada en el gráfico es principalmente el resultado de la normalización del mercado de vacunas contra la COVID-19, y no de una pérdida de la ventaja tecnológica de Moderna. La compañía pasó de generar beneficios trimestrales superiores a 4.000-5.000 millones de dólares durante la pandemia a volver a registrar pérdidas, una fase habitual para las empresas biotecnológicas que invierten agresivamente en terapias futuras. Por lo tanto, los inversionistas ya no valoran a Moderna según su perfil actual de beneficios, sino según el potencial económico de su plataforma de ARNm y la probabilidad de comercializar con éxito nuevos productos.

Desde una perspectiva de valoración, la rentabilidad negativa sobre el patrimonio y sobre el capital invertido importa menos hoy que el ritmo al que Moderna amplía su cartera de vacunas y tratamientos aprobados. La reciente aprobación de mFlusiva por parte de la FDA demuestra que esta estrategia de diversificación está comenzando a generar resultados tangibles. Si otros programas clínicos en fases avanzadas tienen éxito, el actual mínimo de ingresos podría terminar representando simplemente una transición entre dos ciclos de crecimiento. Los mercados biotecnológicos han demostrado repetidamente que los precios de las acciones suelen recuperarse mucho antes de que regresen los beneficios contables.

Fuente: XTB Research

Gastos operativos: Moderna está sacrificando deliberadamente la rentabilidad de corto plazo para financiar el crecimiento futuro

A primera vista, los márgenes EBIT y netos profundamente negativos pueden parecer preocupantes, pero el perfil financiero de Moderna requiere un marco de análisis diferente. La compañía continúa manteniendo elevados gastos operativos porque está desarrollando una de las carteras de productos de ARNm más amplias del sector biotecnológico mundial. Por lo tanto, el gasto en investigación y desarrollo debería considerarse una inversión en futuros flujos de caja, y no simplemente un costo que presiona los beneficios actuales. Mientras tanto, los gastos de capital siguen siendo relativamente moderados, lo que destaca la naturaleza liviana en activos del modelo de negocio de Moderna en comparación con las compañías farmacéuticas tradicionales, que requieren una infraestructura de fabricación considerable. Como resultado, la valoración de la compañía depende mucho más del valor esperado de los futuros programas clínicos que de las métricas actuales de rentabilidad.

Este es un ejemplo clásico de un negocio cuyo valor intrínseco está impulsado principalmente por las opciones de crecimiento, y no por la generación actual de flujo de caja libre. Mientras Moderna preserve su sólido balance y mantenga la capacidad de financiar la innovación sin aumentar significativamente el apalancamiento, los márgenes negativos deberían interpretarse como una decisión estratégica y no como una señal de debilidad estructural.

Fuente: XTB Research