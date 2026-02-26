Las acciones de PayPal caen 5% tras desmentido de rumores sobre adquisición por parte de Stripe

- El desmentido sobre una posible oferta de Stripe elimina el principal catalizador alcista reciente de PayPal, reactivando la presión bajista tras el rebote impulsado por rumores.
- El desmentido sobre una posible oferta de Stripe elimina el principal catalizador alcista reciente de PayPal, reactivando la presión bajista tras el rebote impulsado por rumores.
Semafor, citando fuentes familiarizadas con el asunto, informó que Stripe actualmente no está considerando presentar una oferta de adquisición por PayPal (PYPL.US).
La noticia provocó una fuerte venta en las acciones del gigante de pagos, que recientemente habían utilizado la especulación sobre una posible adquisición como “trampolín” para un rebote tras fuertes pérdidas, alimentando las expectativas de los inversionistas sobre una compra con una prima potencialmente significativa respecto a la valoración actual de mercado.
PayPal (D1 interval)
Fuente: xStation5
Cierre de mercados (02.03.2026): Tensión geopolítica impulsa al crudo y complica el panorama para la Fed
¿Europa se quedará sin combustible?
Apertura estadounidense: La guerra en Irán golpea a los mercados
Calendario semanal de mercados: agenda internacional y regional (02/03 /2026- 07/03/2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.