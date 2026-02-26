Las acciones de PayPal caen 5% tras desmentido de rumores sobre adquisición por parte de Stripe

Semafor, citando fuentes familiarizadas con el asunto, informó que Stripe actualmente no está considerando presentar una oferta de adquisición por PayPal (PYPL.US).

La noticia provocó una fuerte venta en las acciones del gigante de pagos, que recientemente habían utilizado la especulación sobre una posible adquisición como “trampolín” para un rebote tras fuertes pérdidas, alimentando las expectativas de los inversionistas sobre una compra con una prima potencialmente significativa respecto a la valoración actual de mercado.