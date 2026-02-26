Warner Bros. Discovery reporta menores ganancias en 4T

El negocio tradicional de cable y estudios sigue bajo presión, mientras el streaming muestra crecimiento moderado.

Warner Bros. Discovery reportó menores ventas y una pérdida por acción superior a la esperada en el cuarto trimestre.

Warner Bros. Discovery Inc. reportó menores ventas y ganancias en el cuarto trimestre, reflejando los desafíos que enfrenta el gigante del entretenimiento en medio de una posible adquisición.

La compañía registró una pérdida de USD 0,10 por acción (USD 252 millones), menor que la pérdida de USD 0,20 por acción del año anterior, pero superior a la pérdida de USD 0,03 esperada por los analistas.

Los ingresos cayeron 6% interanual hasta USD 9.460 millones, aunque superaron las estimaciones de consenso de USD 9.350 millones. En los últimos cuatro trimestres, la empresa solo ha superado las previsiones de ingresos en una ocasión.

El EBITDA ajustado se redujo a USD 2.216 millones, aunque también superó las expectativas de Wall Street.

Operaciones tradicionales bajo presión

Las cadenas lineales como CNN, TNT y HGTV continúan enfrentando un entorno adverso. Los ingresos cayeron 12% hasta USD 4.196 millones, mientras que el EBITDA ajustado disminuyó 27% hasta USD 1.405 millones.

La caída responde a menores ingresos por publicidad y distribución, además del continuo abandono del cable por parte de los consumidores.

Además, Warner Bros. perdió los derechos de transmisión en EE.UU. de los partidos de la NBA esta temporada, luego de que la liga firmara un nuevo acuerdo con Disney, Comcast y Amazon, afectando la audiencia televisiva.

Estudios de cine y televisión

El segmento de estudios también mostró debilidad:

Ingresos: cayeron 13% hasta USD 3.183 millones , por debajo de los USD 3.370 millones esperados.



Ganancias del segmento: bajaron 23% , debido a un menor número de estrenos en salas y cambios en el calendario de renovación de contenido.

Crecimiento moderado pero constante

El negocio de streaming, que incluye HBO Max, registró un desempeño más sólido.

Ventas: aumentaron 5% hasta USD 2.794 millones , impulsadas por mayores ingresos publicitarios y contenido popular.



Suscriptores: sumó 3,5 millones en el trimestre, alcanzando 131,6 millones a nivel mundial.



La compañía aspira a llegar a 150 millones de suscriptores antes de fin de año, tras el lanzamiento de HBO Max en Alemania e Italia, y con planes de expansión a Irlanda y Reino Unido el próximo mes.

Sin embargo, las ganancias ajustadas del segmento streaming disminuyeron 4% hasta USD 393 millones, tras la finalización de un acuerdo de distribución.

Batalla por Warner Bros.

Los resultados financieros llegan en medio de una intensa puja corporativa.

Paramount Skydance Corp. elevó su oferta por Warner Bros. a USD 31 por acción, superando el acuerdo actual con Netflix Inc., que contempla una compra por USD 27,75 por acción.

La junta directiva de Warner indicó que la propuesta revisada de Paramount "podría razonablemente esperarse que condujera" a una oferta superior.

Si la empresa considera que la propuesta de Paramount es mejor, Netflix tiene derecho a igualarla en un plazo de cuatro días.

El CEO de Paramount, David Ellison, calificó a Warner como un "acelerador" estratégico para alcanzar sus objetivos con mayor rapidez.

Escisión de activos de cable en el tercer trimestre

Como parte del acuerdo actual con Netflix, Warner Bros. planea escindir sus canales de cable en una entidad independiente durante el tercer trimestre.

Esta medida busca separar los activos tradicionales en declive del negocio de streaming y estudios, potencialmente mejorando la valoración estratégica del grupo.

Deuda elevada y desempeño bursátil

Warner Bros. Discovery, surgida de una fusión hace cuatro años, enfrenta dificultades para competir con gigantes del streaming como Netflix, mientras lidia con la caída estructural del negocio de televisión por cable.

La compañía mantiene una deuda neta de USD 29.000 millones, lo que ha pesado sobre el desempeño de sus acciones.

No obstante, los títulos han repuntado 130% desde que Paramount hizo pública su participación en septiembre.

La acción de Warner Bros. Discovery cae ligeramente un 0,05% hasta los 28.89 dólares hoy por la tarde en la bolsa de Nueva York.

En lo que va del año, las acciones suben aproximadamente 0,23%, por debajo del avance del 0,61% del S&P 500.

Fuente: xStation5

_________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí