Las acciones de Puma registran un fuerte alza ante especulaciones de adquisición

Las acciones de Puma SE (PUM.DE) registraron hoy un fuerte repunte tras la especulación sobre una posible adquisición. El miércoles 17 de septiembre, los títulos llegaron a subir aproximadamente un 15% en la sesión intradía después de que circularan informes sobre un potencial acuerdo.
De acuerdo con Manager Magazin de Alemania, dos inversores estarían interesados en adquirir la participación del 29% en la compañía actualmente en manos de la familia Pinault. Reuters también informó al respecto, señalando que el CEO de Authentic Brands, Jamie Salter, y el responsable del fondo CVC, Alex Dibelius, estarían interesados en la compra.
Cabe destacar que, desde comienzos de este año, las acciones han caído en torno a un 50%, lo que podría convertir a la compañía en un objetivo atractivo para una adquisición.
