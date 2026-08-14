Las acciones de Reddit se disparan un 12% tras el anuncio de que entrará en el S&P 500 📈

Reddit entrará en el S&P 500 antes de la apertura del mercado del 18 de agosto, sustituyendo a AvalonBay Communities. El mercado reaccionó con contundencia: tras el anuncio, las acciones de RDDT subieron un 12% en la negociación posterior al cierre. La inclusión llega después de unos meses más complicados: al cierre del jueves, la acción acumulaba una caída de alrededor del 30% en lo que va de año y seguía muy por debajo del máximo histórico del año pasado, superior a los 270 dólares. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 29.500 millones de dólares, Reddit se incorpora al índice bursátil estadounidense más importante en un momento interesante de su evolución: el desempeño operativo sigue siendo sólido, pero los inversores prestan cada vez más atención a la sostenibilidad del crecimiento de usuarios y al impacto de la IA en el modelo de negocio de la compañía.

Reddit entra en el S&P 500 y la acción reacciona con fuerza

La inclusión en el S&P 500 genera demanda por parte del capital pasivo. Los fondos indexados y ETF que replican el índice de referencia tienen que incorporar RDDT a sus carteras, por lo que parte de la reacción del precio de la acción es de naturaleza técnica. La magnitud de este efecto depende, entre otros factores, del peso que Reddit reciba en el índice y de las posiciones que los inversores activos hayan construido previamente anticipando su inclusión. Por tanto, la subida del 12,6% no significa que el mercado haya reevaluado las perspectivas empresariales a largo plazo de Reddit en una magnitud similar en una sola sesión.

Para la compañía, esto supone además un hito importante en su relativamente corta historia como empresa cotizada. Reddit debutó en la Bolsa de Nueva York en marzo de 2024 y ya habían surgido especulaciones sobre su posible inclusión en el S&P 500. En julio, sin embargo, la plaza disponible fue para Ferguson Enterprises. En esta ocasión, la oportunidad surgió de la adquisición de AvalonBay Communities por parte de Equity Residential. Una vez completada la operación, se espera que la empresa resultante opere bajo el nombre de Vivmark Residential y permanezca en el S&P 500, mientras Reddit ocupará el puesto que deja libre AvalonBay.

El momento de la inclusión de RDDT está muy alejado de la imagen típica de una compañía entrando en un gran índice en plena euforia bursátil. Antes del anuncio, las acciones habían caído más de un 30% desde comienzos de 2026, mientras que la valoración de la compañía se había alejado considerablemente de los niveles alcanzados el año pasado. La acción ha tenido dificultades para mantener su impulso alcista desde 2024. En este contexto, la atención de los inversores podría desplazarse ahora de la propia inclusión en el índice hacia la cuestión de si la anterior corrección ya ha descontado suficientemente los riesgos relacionados con el tráfico de usuarios y los cambios estructurales que están transformando las búsquedas en internet. ¿Está ahora despejado el camino al alza? Está por ver.

La valoración de Reddit depende de la calidad del crecimiento futuro

Los fundamentales ofrecen a Reddit algunos argumentos para respaldar su elevada valoración. En su último informe trimestral, la compañía superó las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficio por acción, mientras que la publicidad continúa siendo una fuente importante de crecimiento. La plataforma cuenta con una amplia base de usuarios muy activos, organizados en torno a intereses específicos. Desde el punto de vista de un anunciante, este entorno puede ser especialmente valioso porque el contexto de una conversación revela con frecuencia la intención del usuario de forma mucho más clara que simplemente desplazarse por un feed generalista de redes sociales.

Sin embargo, con una capitalización bursátil de aproximadamente 29.500 millones de dólares, los inversores ya están descontando nuevas mejoras en el negocio. Entre los posibles motores de crecimiento se encuentran una mejor monetización de los usuarios fuera de Estados Unidos, donde los ingresos por usuario siguen siendo inferiores, así como el desarrollo de productos publicitarios y la explotación comercial de los datos de Reddit. Cuanto más eficazmente pueda Reddit convertir la actividad de sus comunidades en ingresos sin perjudicar la experiencia del usuario, más fácil será justificar una prima de valoración frente a plataformas de internet con un crecimiento más lento.

La captación de tráfico sigue siendo una de las partes más débiles de la historia. La dirección ha señalado la volatilidad del tráfico y la irregularidad de las referencias procedentes de los buscadores. Esto es especialmente relevante para Reddit porque, durante años, una enorme cantidad de usuarios ha llegado a la plataforma a través de Google al buscar respuestas a preguntas muy concretas. Si este canal comienza a debilitarse estructuralmente, el tráfico directo, la aplicación de Reddit y la capacidad de la compañía para generar un uso habitual de la plataforma independientemente de los buscadores externos adquirirán una importancia creciente. En un ecosistema de internet transformado por la IA, este es un desafío al que se enfrentan prácticamente todas las páginas web basadas en contenidos susceptibles de ser encontrados mediante búsquedas.

La IA está cambiando la economía de los contenidos creados en Reddit

El desarrollo de la IA generativa añade otra capa de complejidad. Los buscadores ofrecen cada vez más respuestas directamente, sin necesidad de que los usuarios visiten la página web donde se originó la información. Para Reddit, esto supone el riesgo de perder parte de los usuarios que anteriormente llegaban a la plataforma a través de Google. Una caída de estas visitas podría reducir el inventario publicitario disponible y, a mayor escala, afectar también al ritmo de captación de nuevos usuarios. Por ello, la volatilidad del tráfico procedente de los buscadores se está convirtiendo en una de las métricas más importantes que habrá que vigilar en los próximos resultados de Reddit.

Al mismo tiempo, el valor de la propia biblioteca de contenidos de Reddit está aumentando debido a la creciente demanda de datos de alta calidad generados por humanos por parte de los modelos de IA. La plataforma contiene más de una década de conversaciones sobre productos, tecnología, finanzas, viajes y problemas cotidianos. Gran parte de esta información es difícil de replicar mediante las páginas web tradicionales: incluye experiencias de primera mano, comparaciones, debates y reacciones de las comunidades. Este material puede resultar valioso tanto para entrenar modelos como para desarrollar herramientas de búsqueda basadas en IA.

Para la valoración de RDDT, la cuestión clave será, en última instancia, cuánto del valor económico generado por estos datos puede retener Reddit. La compañía tiene oportunidades para monetizar la concesión de licencias de contenidos y las alianzas con empresas tecnológicas, pero al mismo tiempo necesita proteger su propia distribución. Si los usuarios reciben respuestas generadas a partir de conversaciones de Reddit sin llegar a visitar la plataforma, parte del valor económico podría desplazarse hacia el buscador o el proveedor del modelo de IA. Los próximos trimestres deberían ofrecer una imagen más clara de si Reddit puede expandir simultáneamente su negocio publicitario, aumentar la interacción directa de los usuarios y monetizar el activo de datos que se ha convertido en uno de los recursos más distintivos de la compañía.

Gráfico de las acciones de Reddit

Las acciones de Reddit han tenido dificultades en los últimos trimestres, pero aun así acumulan una impresionante subida de alrededor del 350% desde su debut bursátil, pese a haber caído más de un 40% desde el máximo histórico cercano a los 275 dólares. Tras la inclusión de la compañía en el S&P 500, los fondos indexados pasivos estarán obligados a comprar acciones de Reddit. Sin embargo, esto no garantiza nuevas subidas, ya que esos mismos fondos también podrían vender acciones de RDDT en un escenario de presión sobre el conjunto del mercado.

La entrada en el S&P 500 supone, no obstante, un gran logro para Reddit y un hito importante en el desarrollo de la compañía. El siguiente desafío será permanecer en el índice a largo plazo. Para conseguirlo, Reddit probablemente tendrá que seguir optimizando su modelo de negocio y demostrar al mercado que la inteligencia artificial no supone, en última instancia, una amenaza significativa para sus perspectivas de crecimiento.

Desde el punto de vista técnico, el gráfico muestra una formación similar a un patrón de hombro-cabeza-hombro bajista, con la cabeza cerca de los 270 dólares y dos máximos locales alrededor de los 225 y 205 dólares por acción. Actualmente, una zona de soporte importante se sitúa en torno a los 125 dólares, reforzada por anteriores reacciones del precio en esta zona.