Las acciones de SpaceX cayeron un 6% tras la publicación de sus resultados 🚩 ¿Ya no es suficiente el espacio para Wall Street?

SpaceX presentó unos sólidos resultados en el segundo trimestre de 2026, superando las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en rentabilidad operativa. El segmento de IA siguió siendo el principal motor de crecimiento de la compañía, con ingresos que casi se triplicaron interanualmente, mientras que Starlink continuó expandiendo rápidamente su base de suscriptores. SpaceX está logrando diversificar cada vez más sus fuentes de ingresos, reduciendo las pérdidas en su negocio de IA y fortaleciendo su posición en los mercados espacial, de IA y de conectividad. Por otro lado, la valoración de la compañía sigue siendo extremadamente exigente. Para una empresa valorada en 1,6 billones de dólares que genera aproximadamente 40.000 millones de dólares en ingresos anuales y que aún registra pérdidas por acción, el margen de error en la gestión es mínimo. Es probable que los inversores necesiten ver indicadores de crecimiento exponencial sostenidos durante años para justificar la valoración actual. La cartera de pedidos de la compañía, valorada en 47.500 millones de dólares, también parece relativamente modesta considerando su fuerte dependencia de los contratos gubernamentales. En comparación, la cartera de pedidos de Lockheed Martin supera los 230.000 millones de dólares, mientras que la valoración de SpaceX es varias veces mayor que la capitalización bursátil combinada de los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos.

Aspectos destacados del informe de resultados de SpaceX

Los ingresos aumentaron a 7.800 millones de dólares, aproximadamente un 15% por encima de la estimación de consenso de 6.820 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 92% y trimestral del 44%.

El BPA ajustado se situó en -0,09$, frente a las expectativas de -0,29$.

El EBITDA ajustado se disparó un 191% interanual hasta los 3.500 millones de dólares, superando significativamente el consenso de 2.000 millones de dólares.

La pérdida neta se redujo a 541 millones de dólares, un resultado sustancialmente mejor de lo esperado por los analistas, lo que refleja una mejora continua de la rentabilidad.

La pérdida operativa del segmento de IA disminuyó a 1.260 millones de dólares, frente a los 2.390 millones de dólares previstos, lo que pone de manifiesto una mejora en la eficiencia operativa.

La IA siguió siendo el negocio de mayor crecimiento de la compañía, con unos ingresos que aumentaron un 247% interanual hasta los 2.560 millones de dólares.

El segmento de Conectividad, que incluye Starlink, generó 4.290 millones de dólares en ingresos, un 66% más interanual, y sigue siendo la principal fuente de ventas de SpaceX.

El segmento espacial generó ingresos por 962 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 29%.

Los suscriptores de Starlink se duplicaron hasta alcanzar los 12 millones, ligeramente por debajo de las expectativas de 12,19 millones, mientras que el ingreso promedio por usuario (ARPU) disminuyó un 22% interanual, hasta los 66$ mensuales, lo que probablemente refleja la continua expansión hacia mercados de menor precio.

La cartera de pedidos aumentó a 47.500 millones de dólares, lo que proporciona una sólida visibilidad de los ingresos futuros.

SpaceX finalizó el trimestre con 100.000 millones de dólares en efectivo e inversiones, manteniendo un balance general sólido.

Las inversiones de capital totalizaron 18.400 millones de dólares, lo que refleja la continua y agresiva inversión en infraestructura de IA y tecnologías espaciales.

Entre los principales acontecimientos corporativos se incluyen la emisión de 25.000 millones de dólares en bonos senior inaugurales, el anuncio de la adquisición de Cursor por 60.000 millones de dólares, 14.100 millones de dólares en acuerdos de servicios en la nube contratados y más de 6.000 millones de dólares en contratos plurianuales de Starshield con el gobierno estadounidense.

A finales de junio de 2026, SpaceX también poseía 18.712 bitcoins, con un valor aproximado de 1.200 millones de dólares según los precios actuales del mercado.

SpaceX casi duplicó sus ingresos al tiempo que mejoró significativamente su rentabilidad a pesar de una inversión récord.

El segundo trimestre de 2026 marcó otro período de expansión excepcional para SpaceX. Los ingresos casi se duplicaron interanualmente, superando con creces las expectativas de los analistas, mientras que la compañía redujo sustancialmente tanto su pérdida neta como su pérdida operativa. La pérdida neta disminuyó a 541 millones de dólares, desde los más de 1.000 millones de dólares del año anterior, mientras que la pérdida operativa se redujo drásticamente de 970 millones de dólares a tan solo 143 millones de dólares. Uno de los indicadores más impresionantes fue el EBITDA ajustado, que se disparó un 191% interanual hasta alcanzar los 3.530 millones de dólares.

Al mismo tiempo, SpaceX continúa ejecutando uno de los mayores programas de inversión en el sector tecnológico. Los gastos de capital (capex) aumentaron a 18.300 millones de dólares, desde los 10.100 millones de dólares del trimestre anterior y los 2.800 millones de dólares de hace un año. La mayor parte de este gasto se destinó a infraestructura de IA, que se está convirtiendo rápidamente en uno de los pilares de crecimiento a largo plazo más importantes de la compañía. A pesar de la inversión récord, SpaceX finalizó el trimestre con aproximadamente 100.000 millones de dólares en efectivo e inversiones y un total de activos de 192.700 millones de dólares, lo que le permitió mantener una sólida posición de liquidez. Por otro lado, la deuda total y los arrendamientos financieros aumentaron a aproximadamente 39.300 millones de dólares, lo que significa que para sostener el ritmo actual de inversión será necesario un crecimiento rápido y continuo de los ingresos y la generación de efectivo.

La IA y Starlink siguen impulsando el crecimiento, pero las expectativas siguen siendo demasiado altas.

La IA sigue siendo el negocio de mayor crecimiento de SpaceX, con un aumento de ingresos del 247% interanual, alcanzando los 2.560 millones de dólares. Igualmente importante, la rentabilidad mejoró significativamente, ya que la pérdida operativa del segmento se redujo casi a la mitad en comparación con el trimestre anterior, mientras que el EBITDA ajustado se tornó positivo por primera vez, llegando a los 1.140 millones de dólares. Por otro lado, la capacidad de computación de IA se expandió a 1,4 GW, y la compañía firmó acuerdos de servicios en la nube por valor de 14.100 millones de dólares, lo que sugiere que la demanda de su infraestructura de IA se mantiene excepcionalmente fuerte.

Starlink continúa siendo el segundo motor de crecimiento principal de la compañía. El número de suscriptores se duplicó hasta alcanzar los 12 millones, la constelación se expandió a aproximadamente 10.200 satélites que cubren 167 países, y el segmento de Conectividad generó 4.290 millones de dólares en ingresos, con un crecimiento del 66% interanual. Los servicios empresariales y gubernamentales siguen siendo los sectores de mayor crecimiento, respaldados por nuevos acuerdos con American Airlines, otras aerolíneas asociadas, SoftBank, NTT Docomo, Spark NZ y más de 6.000 millones de dólares en contratos plurianuales de Starshield adjudicados por el gobierno estadounidense.

SpaceX amplía su colaboración con Nvidia.

SpaceX anunció una alianza estratégica con Nvidia para desarrollar la nueva carga útil de computación Starmind AI-1. El proyecto busca llevar capacidades de computación de nivel de centro de datos a la órbita mediante el uso de las últimas GPU Rubin y CPU Vera de Nvidia. Como resultado, se espera que la capacidad máxima de computación de los satélites de SpaceX aumente a aproximadamente 250 kW, lo que mejorará significativamente su capacidad para procesar datos y ejecutar modelos avanzados de IA directamente en el espacio.

Gráfico de las acciones de SpaceX con velas diarias

Si la acción abre mañana cerca de su nivel actual fuera del horario habitual, implicaría un precio de alrededor de $116, aproximadamente un 10% por encima de los mínimos registrados a finales de julio. Sin embargo, incluso después de este repunte, la acción de SpaceX se mantiene más de un 50% por debajo de su máximo posterior a la salida a bolsa. Los datos de S3 Partners ya habían indicado un posicionamiento corto excepcionalmente fuerte antes de la publicación de resultados. Alrededor del 95% de las acciones disponibles para préstamo se habían prestado a vendedores en corto, con un interés corto que alcanzó el 34% del capital flotante, un nivel inusualmente alto de posicionamiento bajista, particularmente para una de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos. Si bien dicho posicionamiento aumenta el potencial de una fuerte presión a la baja sobre las posiciones cortas si mejora el sentimiento, la reacción inicial del mercado al informe de resultados ha sido negativa. La evaluación definitiva llegará después de que se abra la sesión bursátil regular y los inversores asimilen completamente tanto los resultados como los comentarios de la directiva.

Fuente: xStation5