Las acciones de SQM alcanzan máximos de tres años

SQM alcanza su mayor nivel desde 2023 con un alza diaria de +4% y acumula +17,4% en 2026 , convirtiéndose en el principal motor del S&P IPSA , que marca récord en 11.200 puntos .

La acción de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM.US) ha consolidado un inicio de año excepcional, alcanzando hoy su valor máximo desde 2023 con un alza del +4% en la sesión. En lo que va de 2026, el papel ya acumula un retorno del +17,4%, convirtiéndose en el principal motor del S&P IPSA, que hoy también marcó un nuevo récord intradía al tocar los 11.200 puntos (+1,2%).

Este optimismo se ve respaldado por la mejora en la calificación de Deutsche Bank, que elevó a SQM a “Comprar”, fundamentado en un mercado de litio más ajustado por la creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía y un aumento del 37% en los pronósticos de precios del mineral para este año.

La alianza con Codelco

La disipación de las dudas sobre la asociación con Codelco ha sido un catalizador crítico para la valoración de la minera. Informes académicos recientes, como el de la Universidad de Chile, destacan que el trato directo entre ambas compañías maximiza el valor económico para el Estado en US$12.371 millones frente a una potencial licitación internacional.

Esta alianza no solo podría asegurar la continuidad operacional gracias a la infraestructura de la planta El Carmen, sino que podría reducir la incertidumbre tecnológica y permitir acelerar la implementación del proyecto Salar Futuro, cuya inversión se estima entre US$3.000 y US$3.500 millones. Al eliminar el “valle productivo” que implicaría la entrada de un nuevo actor, SQM ha despejado el horizonte de sus flujos de caja para la próxima década.

Análisis de los fundamentales

Desde una perspectiva de rentabilidad y eficiencia, SQM proyecta un crecimiento robusto con beneficios que se expandirían a una tasa del 28.3% anual y un crecimiento de ingresos del 13.3%. A pesar de que su ratio Price-to-Earnings (P/E) actual de 42.3x se percibe elevado frente a su ratio justo estimado de 29.6x, la compañía mantiene un descuento histórico frente a pares como Albemarle. Este múltiplo alto está justificado por una rentabilidad financiera (ROE) prevista del 26.8% en tres años, lo que demuestra una capacidad superior para generar valor a partir de su base de capital en comparación con el promedio de la industria química.

La solvencia de SQM refuerza su tesis de inversión en un entorno de alta inversión de capital (Capex). La empresa posee un patrimonio total de US$ 5.500 millones y una deuda de US$ 4.600 millones, lo que arroja un ratio deuda-patrimonio del 84%, nivel manejable dada su generación de flujo operativo. Con una posición de efectivo e inversiones a corto plazo de US$ 2.400 millones y un ratio de cobertura de intereses de 10.3, la minera cuenta con el pulmón financiero necesario para costear los US$ 3.000 a US$ 3.500 millones requeridos para la transición tecnológica de Salar Futuro sin comprometer su estabilidad crediticia.

Trayectoria bursátil y proyección técnica de SQM

Observando el desempeño histórico y técnico, la acción de SQM ha logrado quebrar una tendencia lateral de largo plazo, ingresando en una fase de recuperación acelerada. Tras validar soportes críticos durante 2025, el precio actual de US$77,76 todavía refleja una infravaloración cercana al 11,8% respecto a su valor justo estimado de US$88,18 según modelos de flujo de caja descontado.

Desde el análisis técnico, el papel muestra fuerte inercia alcista, operando por encima de sus medias móviles de 50 y 200 días, y se dirige a testear la resistencia de US$81,00. Una ruptura sostenida de ese nivel abriría el camino hacia los US$98,50, consolidando a SQM como uno de los activos estructuralmente más atractivos del mercado chileno en el nuevo ciclo de materias primas.

Fuente: xStation5.

