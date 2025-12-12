Las acciones de UBS en su nivel más alto desde 2008

Las acciones de UBS suben un 4% después de que los legisladores suizos propusieran flexibilizar los estrictos requisitos de capital previstos. Un elemento clave de la propuesta es permitir al banco utilizar bonos AT1 (Capital de Nivel 1 Adicional) en lugar de emitir nuevas acciones para cumplir con los nuevos estándares de seguridad. El plan anterior del gobierno, impulsado por la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter, habría requerido que UBS recaudara hasta 26.000 millones de dólares en capital adicional, lo que habría supuesto una enorme carga para los accionistas. La nueva propuesta es un compromiso político:

UBS podría utilizar bonos AT1 para cubrir sus necesidades.

El banco podría seguir incluyendo ciertos activos del programa y desgravaciones fiscales en su capital.

A cambio de estas concesiones, se limitará la expansión de la división de banca de inversión de UBS.

¿Qué son los bonos AT1?

Los bonos AT1 (Capital Adicional 1), también conocidos como bonos híbridos o CoCos (Convertibles Contingentes), son un tipo específico de deuda emitida por los bancos para fortalecer su capital. Se trata de instrumentos de alto riesgo que ofrecen tipos de interés más altos que los bonos estándar. En una situación de crisis (por ejemplo, cuando el capital de un banco cae por debajo de cierto nivel), estos bonos pueden amortizarse (su valor cae a cero) o convertirse en acciones. Actúan como un colchón de seguridad, absorbiendo pérdidas y protegiendo a los depositantes y contribuyentes de tener que rescatar al banco. La aprobación del uso de AT1 beneficia a UBS, ya que emitir deuda suele ser más económico y menos dilutivo para los accionistas existentes que una emisión forzada de nuevas acciones.

El mercado reaccionó con euforia a estos informes, interpretándolos como la eliminación de un enorme riesgo regulatorio (exceso de capital). El precio de las acciones de UBS se dispara un 4%, alcanzando su nivel intradía más alto desde 2008.

Los inversores interpretan esta medida como una señal de que Suiza no pretende "estrangular" a su mayor banco con regulaciones excesivas y que la amenaza de un aumento masivo de capital de 26.000 millones de dólares se ha evitado en gran medida.