¿Las masivas inversiones en IA traerán nubes oscuras sobre Wall Street?

En 2026, las mayores compañías tecnológicas del mundo podrían gastar hasta 760 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial, mientras que los ingresos generados directamente por productos de IA se estiman extraoficialmente en apenas 80 mil millones a 150 mil millones de dólares. Este creciente desequilibrio está inquietando cada vez más a los inversores, quienes comienzan a preguntarse si el actual auge de la IA representa el inicio de una nueva era tecnológica o simplemente otra costosa carrera por la dominación del mercado. El mercado ya no cuestiona el potencial transformador de la inteligencia artificial; en cambio, se concentra en la rapidez con la que estas inversiones pueden traducirse en flujos de caja tangibles. Este cambio es particularmente visible en el desempeño del mercado accionario, donde los fabricantes de semiconductores y los proveedores de infraestructura han superado significativamente a las empresas que financian el ecosistema más amplio de IA. La historia de los mercados de capitales sugiere que tensiones similares surgieron durante la expansión de internet, las redes de telecomunicaciones y la computación en la nube. La pregunta clave sigue siendo la misma: ¿quién capturará finalmente las rentas económicas generadas por la transformación tecnológica más importante de las últimas décadas?

Los inversores prestan más atención a los retornos de la IA

Durante los últimos dos años, los inversores se han concentrado principalmente en la magnitud del gasto anunciado por las mayores compañías tecnológicas. Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta y Oracle han ampliado constantemente sus presupuestos destinados a centros de datos, procesadores avanzados e infraestructura informática necesaria para respaldar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Por ello, no sorprende que los inversores cuestionen cada vez más la relación entre gasto y generación futura de ingresos. Si actualmente el sector está invirtiendo entre cinco y nueve dólares por cada dólar proyectado de ingresos relacionados con IA, los mercados naturalmente esperan evidencias de que dicha asignación de capital está económicamente justificada.

No es casualidad que la valoración relativa de los hiperescaladores estadounidenses frente al sector de los semiconductores haya mostrado una tendencia descendente. Los inversores parecen estar cada vez más dispuestos a recompensar a las empresas que suministran las "palas y picos" de la fiebre del oro de la IA, mientras se vuelven más exigentes con aquellas que financian la construcción de la infraestructura.

Las estimaciones públicas sugieren que los hiperescaladores podrían invertir aproximadamente 3 billones de dólares en inteligencia artificial para 2030. Incluso si las proyecciones que apuntan a hasta 7 billones de dólares en ingresos relacionados con IA durante la próxima década resultan correctas, la magnitud de la inversión sigue siendo extraordinaria. Suponiendo que estas empresas puedan generar eventualmente márgenes netos de beneficio del 50% sobre los productos de IA, aún tomaría muchos años para que la inversión de 3 billones de dólares produzca un retorno significativo. Mientras tanto, las acciones de software han mostrado un rendimiento considerablemente inferior durante varios trimestres.

Por el contrario, las acciones de fabricantes de chips de memoria han experimentado fuertes alzas durante el mismo período. Divergencias tan extremas rara vez son saludables y podrían terminar debilitando la amplitud del rally tecnológico.

Los beneficiarios están claros, pero los ganadores no

Los mayores beneficiarios de la fase actual del ciclo de la IA siguen siendo los fabricantes de chips, los productores de memoria y los proveedores de sistemas de refrigeración e infraestructura energética. Estas empresas son los beneficiarios más directos del aumento de la demanda de capacidad informática. No hay nada nuevo en esta dinámica.

Ya en el siglo XIX, los inversores financiaban la construcción de ferrocarriles mucho antes de que quedara claro qué compañías ferroviarias sobrevivirían y obtendrían beneficios de la nueva infraestructura. De forma similar, a finales de la década de 1990, el capital fluía hacia la infraestructura de internet antes de que surgieran modelos de negocio sostenibles. Muchas empresas desaparecieron, pero los ferrocarriles, las redes de fibra óptica y la infraestructura de datos permanecieron y se convirtieron en la base de futuras olas de crecimiento económico.

Sin embargo, los márgenes más altos suelen obtenerse al final de la cadena de valor. Si precisamente ahí es donde los mercados empiezan a percibir la mayor incertidumbre, como sugieren las valoraciones más débiles en parte del sector del software, la sostenibilidad del gasto continuo relacionado con la IA se convierte en una cuestión cada vez más relevante.

La deuda está financiando la carrera armamentista tecnológica

El aumento de las inversiones se está financiando cada vez más mediante emisiones de deuda y colocaciones de acciones. Según las estimaciones de Morgan Stanley, la emisión global de deuda vinculada a inversiones en IA podría alcanzar aproximadamente 570 mil millones de dólares en 2026, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 100%.

La magnitud del financiamiento es notable. NVIDIA completó una emisión récord de bonos, Amazon obtuvo capital adicional mediante deuda, Alphabet emitió miles de millones de dólares en deuda y acciones, mientras que Oracle planea comprometer decenas de miles de millones de dólares adicionales para expandir su infraestructura de IA.

Históricamente, los períodos caracterizados por un rápido aumento del apalancamiento y de la actividad de financiamiento a esta escala han precedido frecuentemente una reevaluación de las expectativas del mercado. Por otro lado, las mayores compañías tecnológicas continúan generando enormes flujos de caja y mantienen acceso a capital relativamente barato. Medir el retorno de las inversiones en IA sigue siendo complicado, especialmente porque parte de estos gastos podría representar simplemente el costo de preservar ventajas competitivas y mejorar la eficiencia operativa.

¿Seguirá la IA el camino de la computación en la nube?

El escenario bajista asume que el gasto en inteligencia artificial terminará siendo excesivo en relación con la generación futura de ingresos, obligando a las empresas a reducir inversiones y desencadenando una corrección en las valoraciones. Dado el nivel actual de gasto y las valoraciones de mercado, este escenario no puede descartarse.

Sin embargo, existe otro escenario, uno que los inversores ya han presenciado anteriormente. Entre 2010 y 2018, las inversiones en computación en la nube parecían con frecuencia excesivas, pero finalmente sentaron las bases de uno de los segmentos más rentables de la economía digital moderna.

Por lo tanto, la pregunta más importante hoy no es si la inteligencia artificial transformará la economía global. Ese resultado parece cada vez más inevitable. La verdadera incertidumbre radica en identificar qué compañías tecnológicas lograrán convertir inversiones récord en ventajas competitivas duraderas y en rendimientos superiores para los accionistas. El rally de los proveedores de infraestructura se ha acelerado significativamente, pero sigue sin estar claro qué empresas capturarán finalmente la mayor parte del valor económico que se está creando.

Eryk Szmyd Analista de Mercados Financieros, XTB