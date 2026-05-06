LATAM Airlines lidera el alza del IPSA con +10% mientras las esperanzas de acuerdo entre EE.UU. e Irán alivian los mercados globales

El IPSA avanza cerca de +1.6% en la sesión del miércoles (06 de mayo), retomando el impulso tras la caída del martes, con LATAM Airlines (LTM.US) como protagonista absoluto al subir hasta un +10% durante la sesión (a las 13:52h GMT-4 sube +8.8%) y consolidar en Santiago el rebote que comenzó en el aftermarket de Nueva York la noche anterior.

Fuente: Bolsa de Santiago.

Los resultados récord del Q1 2026 publicados ayer y la caída del petróleo WTI (OIL.WTI) por debajo de los 100 dólares ante reportes de Bloomberg de que EE.UU. presentó a Irán un memorando de una página que contempla la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz. La sesión captura, en una sola jornada, la tensión central que define al mercado chileno en 2026, el alivio geopolítico es real, pero la trayectoria de la inflación y las tasas locales complica la lectura para el resto del año.

LATAM concentra el protagonismo de la sesión

La acción de LATAM Airlines (LTM.US) cotizar con el mayor alza del IPSA con +8.8%, alcanzando +10% durante la apertura, cotizando en torno a los 22.85 pesos chilenos con un volumen que supera los 1.158 millones de acciones, el más alto del índice. El movimiento combina dos factores que hasta ayer operaban de forma separada, por un lado, el mercado local incorpora con rezago el beat operativo del Q1 2026, donde la compañía reportó utilidad neta de 576 millones de dólares, +62.1% interanual, con ingresos de 4.151 millones que superaron en 5.4% el consenso y un BPA diluido por ADS de 2.01 dólares frente al estimado normalizado de 1.32 dólares. Por otro lado, la caída del jet fuel por debajo de los 100 dólares alivia directamente la principal amenaza que ensombreció ese mismo reporte, los más de 700 millones en costos adicionales de combustible que la aerolínea proyecta para el Q2 asumiendo 170 dólares por barril. Cada dólar de caída sostenida en el precio del combustible reduce ese impacto de forma proporcional.

Fuente: xStation5.

El resto del podio de la sesión muestra un rally de apetito por riesgo amplio. Falabella sube +5.1%, CCU +4.4%, Andina-B +3.6% y Vapores +2.7%, todas empresas con exposición directa a costos de transporte o a demanda del consumidor. La normalización del petróleo actúa como un impuesto revertido sobre toda la cadena de consumo.

Las negociaciones con Irán y el precio del petróleo

El catalizador global de la sesión es la información publicada por Bloomberg de que EE.UU. presentó a Irán un memorando de entendimiento de una página que contempla la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes. Irán tiene previsto responder a través del mediador Pakistán en los próximos dos días, aunque medios estatales iraníes señalaron que partes de la propuesta siguen siendo poco realistas para el liderazgo de Teherán. Trump declaró ante PBS que el conflicto tiene muy buenas chances de terminar antes de su viaje a China la próxima semana.

El WTI cayó por debajo de los 100 dólares durante la sesión, marcando un hito psicológico relevante para los mercados emergentes importadores de energía. Para Chile, que importa prácticamente la totalidad de sus combustibles y ha visto los precios en la bomba subir cerca de 50% desde el inicio del conflicto, una normalización del petróleo tiene efectos directos sobre la trayectoria del IPC, los márgenes empresariales y la política monetaria del Banco Central.

Inflación, tasas y la rotación hacia UF

La lectura del mercado chileno no puede limitarse al alivio geopolítico, una vez que el Banco Central de Chile mantuvo la tasa de política monetaria en 4.5% la semana pasada, pero el comunicado advirtió sobre un grado de incertidumbre mayor al habitual. La encuesta de Bloomberg a 25 analistas y operadores locales revela que el 88% del consenso ve los precios al consumidor acelerando en abril, con la inflación anual volviendo por encima del 3% objetivo. La mediana de proyección para el cierre de 2026 es 4.3%, y Barclays anticipa dos alzas de 25 puntos base, la primera en junio y la segunda en septiembre.

En ese contexto, casi tres cuartos de los encuestados por Bloomberg prefieren bonos denominados en Unidades de Fomento con duración de uno a cinco años, la lectura más alta desde que se retomó la encuesta. Los bonos en UF actúan como cobertura natural contra la inflación, y la rotación hacia ese instrumento refleja que el mercado local no da por resuelta la presión de precios aunque el petróleo ceda en el corto plazo. El rendimiento del bono en pesos a dos años alcanzó 4.65% la semana pasada, cerca de sus máximos desde el inicio de la guerra.

Análisis de los níveles del IPSA

El IPSA arrancó 2026 cerca de los 11.627 puntos el 28 de enero y cayó hasta un mínimo intradía de 9.931 el 3 de marzo, en plena presión por el conflicto con Irán, una caída de aproximadamente 14.6% desde ese máximo. La recuperación fue progresiva, el índice rebotó con fuerza el 8 de abril cerrando en 10.518, alcanzó un máximo de cierre de 11.477 el 17 de abril y desde entonces corrigió hacia los 10.691 del cierre del martes. La sesión de hoy aproxima el índice a los 10.840 puntos.

En términos de resistencia, la primera zona a vigilar es 11.000-11.130, referencia de los cierres de la última semana de abril antes de la corrección reciente. La segunda resistencia relevante es 11.400-11.477, máximo del rally post-ceasefire de mediados de abril. En términos de soporte, el primer nivel es 10.518, cierre del 8 de abril que marcó el piso antes del rebote. El segundo soporte es la zona de 10.200-10.418, referencia de los cierres de la última semana de marzo.

Valoraciones de los sectores del IPSA. Fuente: Simply Wall Street.

La tabla de valoraciones sectoriales muestra al mercado chileno cotizando a 11.8x precio-utilidad con crecimiento proyectado de 3.8%, con Materiales a 22.1x anticipando un crecimiento del 31.5% y Real Estate como el sector más castigado con crecimiento proyectado negativo de -20.7%. Esa dispersión sectorial sugiere que el rally de hoy es selectivo y que la rotación hacia sectores beneficiados por el alivio de commodities tiene recorrido si el acuerdo con Irán se concreta.