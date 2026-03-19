Los bancos centrales bajo la presión de un shock petrolero

Los Bancos Centrales mantienen los tipos de interés a pesar del shock energético provocado por el conflicto de Oriente Medio, pero han advertido sobre los riesgos inflacionarios y abierto la puerta hacia próximas subidas de tipos.

1. Banco de Japón: la señal hawkish de Ueda refuerza al yen pese al shock energético

El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, sorprendió a los mercados con un tono hawkish, dejando la puerta abierta a una subida de tipos tan pronto como en abril. Aunque el BoJ mantuvo hoy su tipo de referencia en 0,75%, los comentarios de Ueda, sugiriendo que el impacto económico de la guerra podría ser transitorio y poco probable que desvíe la trayectoria inflacionaria, elevaron las expectativas de mercado para una subida hasta aproximadamente el 60%.

Esta retórica provocó una apreciación inmediata del yen. Sin embargo, queda una pregunta crítica: ¿puede la moneda japonesa mantener sus ganancias frente a un aumento drástico en los precios de las materias primas? Como importador neto de energía, Japón es extremadamente vulnerable a los precios récord de la gasolina desencadenados por el conflicto en Irán. Aunque un BoJ hawkish respalda al yen, un deterioro de la balanza comercial (impulsado por un petróleo más caro) y el riesgo de una desaceleración económica podrían limitar la apreciación de la moneda, situando al banco central en una posición delicada.

Gráfico del par USD/JPY

El par USD/JPY retrocede hoy, pero se mantiene dentro de su línea de tendencia alcista de largo plazo.

Fuente: xStation5

2. SNB: el franco como refugio seguro en medio de la batalla contra la deflación

El Banco Nacional Suizo (SNB) mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 0%, en línea con el consenso del mercado. Sin embargo, el banco señaló su disposición a intervenir en el mercado de divisas para frenar una apreciación excesiva del franco suizo. La moneda ha ganado más del 11% frente al dólar en el último año, convirtiéndose en un destino clave para el capital que busca seguridad en medio de la guerra en Irán y el aumento de tensiones comerciales.

Aunque el SNB teme que un franco demasiado fuerte pueda llevar la inflación por debajo de su objetivo (riesgo de deflación), el mercado empieza a descontar un cambio en la postura del banco central. Debido a las presiones inflacionarias procedentes de mercados externos, los inversores asignan ahora una alta probabilidad a al menos una subida de tipos en Suiza antes de fin de año. Goldman Sachs prevé que incluso en un escenario pesimista de guerra, la inflación suiza no debería superar el 1,9%, lo que da cierto margen al SNB, aunque no elimina la necesidad de alinearse con las tendencias globales.

Gráfico del par USD/CHF

A pesar de su estatus de refugio, el CHF empieza a perder terreno frente al USD. Sin embargo, el par enfrenta una resistencia significativa en 0,80.

Fuente: xStation5

3. Riksbank: una pausa cautelosa con sesgo hawkish

El Riksbank de Suecia también optó por mantener los tipos sin cambios en 1,75%. Aunque la decisión coincidió con el consenso, la comunicación que la acompañó fue clave: la guerra en Irán ha oscurecido significativamente las perspectivas económicas. El banco reconoció que los riesgos inflacionarios son actualmente asimétricos y sesgados al alza, principalmente debido al aumento de los precios del petróleo y a una corona sueca débil.

Las expectativas de subidas de tipos en Suecia están aumentando (el mercado descuenta un movimiento para el tercer trimestre de 2026), aunque siguen siendo menos agresivas que las del BCE. El Riksbank debe equilibrar la lucha contra la inflación impulsada por la energía con evitar frenar una recuperación económica que ya ha sido revisada a la baja (las previsiones de crecimiento del PIB cayeron del 2,9% al 2,5%). Sin embargo, si los precios del Brent se mantienen elevados, el Riksbank podría verse obligado a acelerar el endurecimiento monetario originalmente previsto para finales de 2027.

Gráfico del par EUR/SEK

El par EUR/SEK se mantiene relativamente bajo, pero 2022 marcó el inicio de una ola de debilidad de la SEK frente al euro durante el shock de precios del petróleo y gas. Potencialmente, el BCE podría subir tipos más rápido que el Riksbank, lo que podría inclinar el sesgo al alza.