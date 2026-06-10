Durante la sesión del miércoles, los mercados europeos están compensando las caídas registradas en los índices estadounidenses, que sufrieron una corrección significativa en la jornada anterior. El sentimiento del mercado es claramente negativo, a pesar de que el flujo de noticias corporativas es limitado. Esto puede interpretarse como que las empresas, especialmente las estadounidenses, han sido el principal motor de las subidas recientes, mientras que el contexto geopolítico y macroeconómico está ejerciendo presión bajista.

Las caídas en Europa son relativamente amplias, con una media cercana al 1%. El mayor retroceso lo registra el WIG 20 polaco, con una bajada de alrededor del 1,4%, mientras que los principales índices de Suiza, España e Italia muestran un mejor comportamiento, con pérdidas más moderadas, en torno al 0,5%. El mercado en general se mantiene en un estado de nerviosismo y expectación. Las principales fuentes de incertidumbre en Europa son la evolución del conflicto en Irán y, en relación con ello, la futura orientación de la política del Banco Central Europeo. Actualmente, el mercado llega a descontar hasta dos subidas de tipos del BCE en 2026, por lo que cualquier sorpresa en este frente podría provocar movimientos bruscos en los índices europeos, tanto al alza como a la baja.

Resultados corporativos mixtos en Europa

STMicroelectronics (STM.IT) ha presentado resultados por encima de lo esperado. A pesar de una caída en beneficios, el crecimiento de ingresos y las previsiones de mayor demanda vinculada a la inteligencia artificial están impulsando la acción un 15%.

ha presentado resultados por encima de lo esperado. A pesar de una caída en beneficios, Sanofi (SAN.FR) cae más de un 1,5% tras completar el desarrollo del fármaco Rilliprubart.

tras completar el desarrollo del fármaco Rilliprubart. HSBC (HSBA.UK) pierde alrededor de un 2% después de que JP Morgan señale problemas en su exposición a China.

después de que JP Morgan señale problemas en su exposición a China. SAP (SAP.DE) retrocede más de un 4% tras un informe de Goldman Sachs que apunta a presión en márgenes por el encarecimiento de componentes.

Inflación en EE.UU. como principal catalizador de la sesión

El evento clave de la jornada será la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, prevista aproximadamente una hora y media antes de la apertura de Wall Street. El mercado espera una inflación general del 4,2% y una inflación subyacente del 2,9%. Cualquier sorpresa en estas cifras podría provocar una reacción significativa en los mercados. La diferencia entre ambas métricas sigue reflejando el fuerte impacto de la energía y los alimentos en la inflación.

Los futuros de los índices estadounidenses cotizan con ligeras caídas antes de la apertura, en un rango de entre el 0,5% y el 1%. Mientras que en el mercado de divisas, la libra esterlina destaca como la moneda más fuerte del día, tras comentarios recientes del Banco de Inglaterra que el mercado ha interpretado como relativamente restrictivos. Las ganancias rondan el 0,25% frente a las principales divisas.

Durante la noche, se ha informado de que Irán habría derribado un helicóptero de ataque estadounidense “Apache” que patrullaba el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos habría respondido con un ataque en territorio iraní. Donald Trump ha declarado que “Irán pagará el precio por esperar demasiado”. A pesar de esta escalada, el petróleo se mantiene estable y los metales preciosos también retroceden. El trigo, en cambio, sube un 2% ante preocupaciones sobre el suministro en Estados Unidos.

El pesimismo también domina el mercado de criptomonedas, con Bitcoin cayendo hacia el nivel de los 60.000 dólares.