Los beneficios de Apple superan las estimaciones de Wall Street 🚨 Las ventas de iPhone quedan por debajo de las expectativas

Apple reportó sus resultados trimestrales más recientes, pero la reacción del mercado ha sido moderada: las acciones apenas se movieron en las operaciones posteriores al cierre. En general, el informe luce sólido. Lo más importante es que el segmento de servicios de la compañía, de altos márgenes, superó claramente las expectativas, mientras que la demanda del iPhone fue la única ligera decepción del lado de los productos. Las ventas en China fueron más sólidas de lo esperado.

Ingresos: 111.180 millones de dólares vs. 109.660 millones esperados → supera expectativas

111.180 millones de dólares vs. 109.660 millones esperados → supera expectativas BPA: 2,01 dólares vs. 1,95 dólares esperados → supera expectativas

2,01 dólares vs. 1,95 dólares esperados → supera expectativas Margen bruto: 49,27% vs. 48,38% esperado

Beneficios por segmentos de negocio

iPhone: 56.990 millones de dólares vs. 57.210 millones esperados → leve incumplimiento

56.990 millones de dólares vs. 57.210 millones esperados → leve incumplimiento Servicios: 30.980 millones de dólares vs. 30.390 millones esperados → supera expectativas

30.980 millones de dólares vs. 30.390 millones esperados → supera expectativas Mac: 8.400 millones de dólares vs. 8.020 millones esperados → supera expectativas —crecimiento apoyado en parte por MacBook Neo—

8.400 millones de dólares vs. 8.020 millones esperados → supera expectativas —crecimiento apoyado en parte por MacBook Neo— iPad: 6.910 millones de dólares vs. 6.660 millones esperados → supera expectativas

6.910 millones de dólares vs. 6.660 millones esperados → supera expectativas Wearables: 7.900 millones de dólares vs. 7.700 millones esperados → supera expectativas

7.900 millones de dólares vs. 7.700 millones esperados → supera expectativas Gran China: 20.500 millones de dólares vs. 19.450 millones esperados → supera expectativas

20.500 millones de dólares vs. 19.450 millones esperados → supera expectativas Ingresos en América: 45.090 millones de dólares vs. 45.820 millones esperados → por debajo de lo esperado

45.090 millones de dólares vs. 45.820 millones esperados → por debajo de lo esperado Gastos operativos totales: 18.900 millones de dólares vs. 18.470 millones esperados → por encima de lo esperado

Tim Cook sobre el iPhone: “La demanda fue extraordinaria, pero actualmente enfrentamos algunas restricciones en la cadena de suministro (...) La escasez de chips pesó sobre las ventas generales”.

Además

Recompra de acciones por 100.000 millones de dólares autorizada

Dividendo: 0,27 dólares por acción

Acciones de Apple (H1)

Durante la sesión del jueves, la acción retrocedió hacia el soporte de la media móvil exponencial de 50 periodos en el gráfico horario.

Fuente: xStation5