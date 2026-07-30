Dólar hoy Colombia: el dólar cae a mínimos desde 2019 tras una Fed menos agresiva

El dólar en Colombia (USDCOP) se desploma cerca de 2.4% y perfora la zona de 3.141, un nivel que no se veía desde abril de 2019, en un movimiento cuya magnitud excede con creces lo que suele provocar una sola decisión de la Fed. El catalizador de hoy es externo, pero la fuerza del peso es propia. La divisa colombiana se ha convertido en una de las monedas más fuertes del mundo frente al dólar en lo que va de 2026, y la sesión de hoy no hace más que acelerar una tendencia que venía consolidándose. Cuando un activo ya está en trayectoria alcista y recibe un empujón favorable desde afuera, el resultado es un movimiento amplificado como el de esta jornada.

Por qué el peso colombiano es una de las monedas más fuertes del mundo

El peso colombiano acumula en 2026 una de las mayor apreciaciónes entre todas las divisas del mundo frente al dólar, un liderazgo que responde a una combinación de factores estructurales. El principal es el diferencial de tasas: el Banco de la República ha mantenido una política monetaria restrictiva, con una tasa muy por encima de la referencia estadounidense, lo que convierte a los activos en pesos en un destino atractivo para las estrategias de carry que buscan capturar ese margen.

El repunte de los precios del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente, aunque es una fuente de riesgo inflacionario global, beneficia a Colombia como economía exportadora de crudo al mejorar sus términos de intercambio y sus flujos de divisas. La combinación de tasas altas, un dólar debilitado y mejores ingresos petroleros ha creado una ventana que los capitales extranjeros han aprovechado con decisión, y varios analistas sostienen que el recorrido alcista del peso aún no se agota.

El componente local del día, en cambio, fue secundario pero coherente con el optimismo. El indicador de confianza industrial de Colombia mejoró 2.8 puntos porcentuales hasta -0.1% en junio, su mejor lectura desde febrero, impulsado por un salto de casi 13 puntos en las expectativas de producción para el próximo trimestre. Aunque el indicador sigue en terreno levemente negativo y por debajo de su nivel de un año atrás, la señal de recuperación de las expectativas empresariales acompaña, sin contradecir, la narrativa de fortaleza que sostiene al peso.

La Fed encendió la mecha

Como se anticipaba, la Fed mantuvo su tasa de referencia sin cambios, aunque tres miembros del comité votaron por un alza inmediata, señal de la creciente división interna sobre el rumbo de la política monetaria. Lo determinante, sin embargo, fue el tono de la conferencia de su presidente, Kevin Warsh, que el mercado leyó como sorprendentemente contenido.

Aunque Warsh reiteró el compromiso del banco central con controlar la inflación y advirtió que actuaría si fuera necesario, no se sumó a quienes pedían una subida inmediata y evitó dar una guía clara sobre los próximos pasos. Los inversionistas interpretaron esa ambigüedad como una postergación del endurecimiento, no como su cancelación, pero suficiente para recortar apuestas: la probabilidad implícita de un alza en septiembre cayó a cerca de 55%, desde casi 80% antes de la reunión. Ese reajuste debilitó al dólar a nivel global y liberó presión sobre las divisas emergentes, entre ellas la colombiana.

La diferencia con otras plazas de la región es que Colombia amplificó ese impulso en lugar de simplemente recibirlo. El peso colombiano no reaccionó como una moneda a la defensiva que aprovecha un respiro externo, sino como un activo con momentum propio que utiliza el catalizador para extender una tendencia ya establecida. De ahí que la caída del dólar en Colombia, cercana a 2.4%, más que duplique la de otras monedas latinoamericanas en la misma sesión.

Análisis técnico del dólar en Colombia

El gráfico M15 muestra al USD/COP en 3.141,21, tras una caída vertical que rompió de forma contundente el rango lateral en que el par se había movido durante las sesiones previas, entre 3.218 y 3.234. El precio quebró sucesivos niveles de Fibonacci hasta perforar la extensión de 100% en 3.173,50 y aproximarse a la de 161,8% en torno a 3.125,30, que se erige como el soporte inmediato más relevante; por debajo aparecen las extensiones de 200% en 3.095,50 y de 261% en 3.047,90. El RSI se hunde hasta 21,9, en clara zona de sobreventa, lo que advierte que el movimiento está sobreextendido en el corto plazo y expuesto a un rebote técnico y el ADX confirma una tendencia bajista definida y con fuerza.



La resistencia inmediata quedó muy por encima del precio actual, en la zona de 3.207 a 3.218 que antes oficiaba de soporte y ahora invierte su rol, seguida de las medias móviles, la SMA de 50 en 3.213,68 y la SMA de 200 en 3.240,30. El sesgo de corto plazo es netamente bajista para el par, aunque el RSI en niveles de sobreventa extrema sugiere cautela ante un posible rebote correctivo antes de que el mercado defina si extiende la caída hacia los soportes inferiores.

Fuente: xStation5.