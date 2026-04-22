Los futuros del S&P 500 cotizan al alza durante la sesión matinal del miércoles, apoyado por las señales de Donald Trump, quien indicó una extensión indefinida del alto el fuego con Irán mientras se espera una postura conjunta final de Teherán.

En las últimas semanas, las subidas del S&P 500 parecen estar impulsadas de forma significativa por la actividad compradora de los fondos algorítmicos Commodity Trading Advisors (CTAs), según datos de Goldman Sachs Prime.

Tras la sesión estadounidense de hoy, Tesla e IBM, ambos componentes clave del índice, publicarán resultados.

¿Siguen comprando los CTAs?

Goldman Sachs señala que el potencial comprador de los CTAs (gestores que operan en el mercado de futuros) en el S&P 500 sigue siendo positivo a corto plazo, aunque se ha debilitado respecto a hace una semana. En la práctica, esto significa que durante la próxima semana las estrategias seguidoras de tendencia podrían seguir apoyando a Wall Street independientemente del escenario de mercado.

En un escenario lateral , Goldman estima unos 16.000 millones USD en compras durante la próxima semana. En un horizonte de un mes, esto cae a unos 14.000 millones , muy por debajo de previsiones anteriores superiores a 45.000 millones.

En un escenario alcista fuerte , el modelo sigue apuntando a flujos CTA positivos: unos 16.000 millones en una semana y alrededor de 17.000 millones en un mes. Sin embargo, esto también supone una clara moderación respecto a expectativas anteriores cercanas a 50.000 millones.

El cambio más notable aparece en un escenario bajista. A corto plazo, incluso con una venta más agresiva, los CTAs seguirían siendo compradores netos —unos 16.500 millones en una semana. El problema surge en un horizonte más largo: en este caso, el modelo apunta a alrededor de 19.000 millones en ventas durante el mes siguiente.

Esto marca un cambio importante de tono, ya que hace solo una semana incluso un escenario débil seguía mostrando un flujo ligeramente positivo. Ahora parece que el colchón de demanda a medio plazo empieza a desvanecerse.

Este cambio se debe a la reconstrucción del posicionamiento CTA. Cuanta más compra se ha realizado ya, menos demanda mecánica queda para las próximas semanas.

En otras palabras: el soporte a corto plazo para el S&P 500 no ha desaparecido, pero su fuerza se está debilitando gradualmente. El mercado aún puede beneficiarse de los flujos sistemáticos, aunque el impulso ya no es tan potente como antes.

Destaca que el ritmo de compras globales de renta variable por parte de CTAs durante la última semana se situó entre los cinco episodios más fuertes registrados, con un total de unos 86.000 millones USD. El modelo también apuntaba a otros 70.000 millones de demanda potencial en las cinco sesiones siguientes en un entorno estable.

Históricamente, estas oleadas rápidas de compras suelen conducir a una consolidación a corto plazo, seguida de nuevas subidas. Según Goldman Sachs, los rendimientos medios del S&P 500 en episodios similares fueron de alrededor del +2,2% tras un mes y de más del +8% tras tres meses.

Para los inversores, la conclusión es clara: a corto plazo, los CTAs siguen apoyando al mercado, pero a medio plazo este efecto es menos seguro, especialmente si surge una ola de ventas más fuerte en Wall Street.

Gráfico del S&P 500

Los futuros del S&P 500 (contrato de junio) siguen mostrando un impulso positivo, pero el mercado está entrando en territorio de sobrecompra, lo que sugiere que se justifica cierta cautela. Una señal alcista de corto plazo apareció tras la ruptura por encima de la media móvil de 9 periodos, apoyando la continuación de la tendencia alcista. Al mismo tiempo, surgió una señal técnica negativa en forma de un giro bajista diario, que podría apuntar a una desaceleración temporal de la tendencia —aunque los compradores regresaron rápidamente.

Otra señal de advertencia suave es el cierre por debajo del nivel pivote local, lo que indica que la presión compradora ya no es tan fuerte como antes. El RSI ha superado 70, confirmando condiciones de sobrecompra y aumentando el riesgo de una corrección a corto plazo.

Los objetivos alcistas más cercanos se sitúan en el rango 7170–7230, mientras que los soportes inmediatos están alrededor de 7075 y luego cerca de 7030.