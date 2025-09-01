Leer más

Los futuros estadounidenses registran un leve alza en el Día del Trabajo 📌

13:13 1 de septiembre de 2025

Al inicio de una nueva semana —y del primer día de negociación de septiembre— los futuros de índices estadounidenses se mantienen estables, con variaciones limitadas a alrededor de ±0,05%. Los mercados al contado en EE. UU. permanecerán cerrados hoy por el feriado del Día del Trabajo

 

Los inversionistas también evalúan el impacto de un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de EE. UU. sobre los aranceles de la era Trump. El viernes, el tribunal votó 7–4 determinando que la mayoría de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump no eran plenamente compatibles con la ley. Los expertos sostienen que esto podría debilitar la posición negociadora de EE. UU. en materia comercial. La decisión quedó suspendida hasta el 14 de octubre para permitir nuevas apelaciones. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema, pero por ahora, las probabilidades apuntan a revertir la mayor parte de los aranceles, manteniendo únicamente aquellos dirigidos a sectores específicos. Esto podría traer alivio a muchas empresas y mejorar las perspectivas de crecimiento económico.

Estacionalmente, septiembre suele ser el mes más débil para la renta variable estadounidense, ya que históricamente concentra la mayor presión vendedora del año

 

Hasta ahora, sin embargo, el S&P 500 se ha mantenido relativamente sólido, con un alza acumulada del 9,3% en lo que va del año, tras un sólido desempeño en 2024.

