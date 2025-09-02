Los índices continúan la caída tras el ISM manufacturero 📉 – Constellation Brands baja 7%

El sentimiento en la bolsa estadounidense se debilita este martes, justo antes de la publicación del informe ISM Manufacturero de agosto. Los inversores se mantienen preocupados por las valoraciones históricamente elevadas de las acciones, en un contexto de alza en los rendimientos de los bonos y dudas en torno a los datos de empleo (NFP) del viernes. El peor escenario macro para Wall Street sería un repunte en los subíndices de precios acompañado de lecturas más débiles en mercado laboral y actividad económica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil US100 cae un -1,7% en los primeros 15 minutos de negociación, con tecnológicas bajo presión , incluidas Nvidia (-2,7%) .

Los rendimientos del Treasury a 10 años suben más de 4 pb hasta superar 4,27% .

El mercado sigue descontando como casi seguro un recorte de tipos por parte de la Fed en septiembre (~90% de probabilidad) .

United Therapeutics y Mineralys Therapeutics destacan con subidas de más del 36%. Fuente: xStation5 Noticias corporativas Cytokinetics (CYTK): sube más del 20% tras presentar datos positivos en un ensayo de fase avanzada de un fármaco cardíaco que impresionó a Wall Street.

Frontier Group (ULCC): avanza un 12% después de que Deutsche Bank elevara su recomendación a “Comprar” , destacando su buen posicionamiento para beneficiarse de la quiebra de Spirit Airlines .

Ionis Pharmaceuticals (IONS): gana más del 20% tras anunciar que su tratamiento olezarsen redujo triglicéridos y episodios de pancreatitis aguda en un ensayo de fase 3.

PepsiCo (PEP): sube un 4% después de que el Wall Street Journal informara que el fondo activista Elliott Investment Management construyó una participación de alrededor de 4.000 millones USD y planea impulsar cambios en la compañía.

Signet Jewelers (SIG): avanza un 4% tras elevar su previsión de BPA ajustado para el año completo .

Telus Digital (TIXT): se dispara un 14% después de que Telus Corp. acordara adquirir todas las acciones restantes que aún no posee.

United Therapeutics (UTHR): sube un 49% tras anunciar que su estudio Teton-2 sobre la solución inhalada Tyvaso para fibrosis pulmonar idiopática cumplió con su criterio principal de eficacia.

Mineralys Therapeutics (MLYS): gana un 37% luego de que los resultados del fármaco contra la hipertensión de AstraZeneca fueran “numéricamente peores” que los de Mineralys , según Jefferies .

Constellation Brands (STZ): cae casi un 7% tras recortar sus previsiones de beneficio para el ejercicio fiscal 2026, lo que genera dudas sobre la solidez del consumidor estadounidense. Fuente: xStation5 ____



Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.