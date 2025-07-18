Los inicios de construcción de viviendas en EE. UU. superan las previsiones 📈

Estados Unidos – Datos de Vivienda (junio): Inicios de construcción (Housing Starts): Dato actual: 1,321 millones

Previsión: 1,290 millones

Anterior (revisado): 1,263 millones

Variación mensual: +4,6 % (vs. -9,7 % en mayo) Permisos de construcción (Building Permits): Dato actual: 1,397 millones

Previsión: 1,390 millones

Anterior: 1,394 millones

Variación mensual: +0,2 % (vs. -2,0 % en mayo) El mercado inmobiliario estadounidense muestra señales de recuperación tras un mayo débil, aunque con una leve revisión al alza (de 1,256M a 1,263M). El repunte en los inicios de construcción y permisos sugiere una mejora moderada en la actividad del sector residencial. En reacción a los datos, el Russell 2000 (US2000) —índice de pequeñas capitalizaciones— fue el que más subió entre los principales índices estadounidenses, beneficiado por el mayor dinamismo en el mercado doméstico. Fuente: xStation5. ___________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

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