Expectación en los mercados ante discurso de Powell y el futuro de la Fed

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, intervino hoy en un discurso seguido de cerca por inversionistas y analistas a nivel global. En un contexto marcado por el aumento de tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, y presiones inflacionarias derivadas de disrupciones en la oferta y volatilidad en los precios de la energía, los mercados permanecen altamente sensibles a cualquier señal sobre el rumbo de la política monetaria. Las declaraciones de Powell apuntan a una postura prudente, destacando que la Fed se encuentra en una posición adecuada para evaluar la evolución de la economía antes de tomar nuevas decisiones.

Principales mensajes sobre inflación y economía

Powell enfatizó que la Reserva Federal es plenamente consciente del contexto inflacionario actual, señalando que las expectativas de inflación permanecen bien ancladas, lo que reduce el riesgo de desanclaje a largo plazo. Asimismo, reconoció que el banco central ha asumido que no alcanzará su objetivo de inflación en el corto plazo.

En los mercados, se observó una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, con la tasa a 5 años descendiendo 10 puntos básicos hasta 3,97%, movimiento que podría influir en las expectativas inflacionarias y en las condiciones financieras. Powell también destacó que las herramientas de la Fed tienen un impacto limitado frente a shocks de oferta, como los derivados del conflicto en Medio Oriente, particularmente en lo que respecta a los precios de la energía. En este sentido, afirmó que la política monetaria está bien posicionada para observar cómo evoluciona el impacto del conflicto sobre los precios del gas y la inflación en general.

Respecto a los aranceles, señaló que estos tienen un efecto puntual sobre los precios, considerándolos como un factor transitorio dentro de la dinámica inflacionaria.A pesar de los desafíos actuales, la Fed mantiene su expectativa de que la inflación convergerá hacia el objetivo del 2% en el mediano plazo. Además, Powell reiteró que la economía estadounidense logró un “aterrizaje suave” en 2024 Finalmente, descartó que las políticas pasadas de compra de bonos hayan generado presiones inflacionarias significativas

Fuente: xStation