Leer más

Los mercados esperan el discurso de Powell

03:08 22 de agosto de 2025

Las acciones de Asia-Pacífico cotizan ligeramente al alza hoy, con la excepción del Nikkei de Japón (-0,25%) y el S&P/ASX 200 de Australia (-0,35%). Otros índices se mantienen en terreno positivo, con los índices de referencia chinos subiendo entre un 0,20% y un 0,95%.

En el mercado cambiario, tanto el dólar estadounidense como el dólar australiano se aprecian. El dólar australiano se ve respaldado por una mejor confianza, mientras que el dólar estadounidense se mantiene fuerte gracias a los sólidos datos del PMI. En general, los mercados de divisas se mantienen en rangos estrechos antes del discurso de Powell en Jackson Hole, con inversores cautelosos y un apetito por el riesgo limitado.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Los mercados esperan que Powell enfatice un enfoque basado en datos, evitando señales explícitas sobre la decisión de septiembre. Tras los comentarios agresivos de la Fed y las lecturas más sólidas del PMI, los inversores han reducido la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre al 73,3%. Sin embargo, Goldman Sachs espera que Powell adopte un tono moderado, lo que allana el camino para tres recortes de tasas a partir de septiembre.

La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, se mostró abierta a un recorte de tasas en septiembre, advirtiendo que los aranceles podrían perjudicar a los consumidores y debilitar el mercado laboral. Mientras tanto, Austan Goolsbee, de la Reserva Federal de Chicago, declaró que la reunión del FOMC de septiembre permanece "abierta", citando señales económicas contradictorias y el creciente riesgo de estanflación.

En el ámbito empresarial, el CEO de Nvidia agradeció a los reguladores estadounidenses por aprobar las exportaciones de chips H₂O a China, enfatizando que el producto no representa una amenaza para la seguridad nacional. Confirmó las conversaciones en curso con el gobierno estadounidense sobre futuros chips de IA, pero enfatizó que la decisión final recae en los reguladores. Nvidia también celebrará su primera conferencia GTC en Washington, destacando sus vínculos más estrechos con el gobierno estadounidense.

En Japón, el IPC básico se situó en el 3,1% interanual (pronóstico: 3,0%, anterior: 3,3%), mientras que la inflación general también se desaceleró al 3,1% interanual (desde el 3,3%), lo que confirma las expectativas de una desinflación gradual.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.