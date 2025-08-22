Los mercados esperan el discurso de Powell

Las acciones de Asia-Pacífico cotizan ligeramente al alza hoy, con la excepción del Nikkei de Japón (-0,25%) y el S&P/ASX 200 de Australia (-0,35%). Otros índices se mantienen en terreno positivo, con los índices de referencia chinos subiendo entre un 0,20% y un 0,95%.

En el mercado cambiario, tanto el dólar estadounidense como el dólar australiano se aprecian. El dólar australiano se ve respaldado por una mejor confianza, mientras que el dólar estadounidense se mantiene fuerte gracias a los sólidos datos del PMI. En general, los mercados de divisas se mantienen en rangos estrechos antes del discurso de Powell en Jackson Hole, con inversores cautelosos y un apetito por el riesgo limitado.

Los mercados esperan que Powell enfatice un enfoque basado en datos, evitando señales explícitas sobre la decisión de septiembre. Tras los comentarios agresivos de la Fed y las lecturas más sólidas del PMI, los inversores han reducido la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre al 73,3%. Sin embargo, Goldman Sachs espera que Powell adopte un tono moderado, lo que allana el camino para tres recortes de tasas a partir de septiembre.

La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, se mostró abierta a un recorte de tasas en septiembre, advirtiendo que los aranceles podrían perjudicar a los consumidores y debilitar el mercado laboral. Mientras tanto, Austan Goolsbee, de la Reserva Federal de Chicago, declaró que la reunión del FOMC de septiembre permanece "abierta", citando señales económicas contradictorias y el creciente riesgo de estanflación.

En el ámbito empresarial, el CEO de Nvidia agradeció a los reguladores estadounidenses por aprobar las exportaciones de chips H₂O a China, enfatizando que el producto no representa una amenaza para la seguridad nacional. Confirmó las conversaciones en curso con el gobierno estadounidense sobre futuros chips de IA, pero enfatizó que la decisión final recae en los reguladores. Nvidia también celebrará su primera conferencia GTC en Washington, destacando sus vínculos más estrechos con el gobierno estadounidense.

En Japón, el IPC básico se situó en el 3,1% interanual (pronóstico: 3,0%, anterior: 3,3%), mientras que la inflación general también se desaceleró al 3,1% interanual (desde el 3,3%), lo que confirma las expectativas de una desinflación gradual.