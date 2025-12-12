El cobre superó los US$5,4 por libra en Londres , apoyado por estímulos desde China y un dólar más débil.

Los metales extienden su rally y el cobre supera la marca de los US$5,4 por libra en Londres

Los metales industriales continúan extendiendo su rally y el cobre volvió a capturar la atención de los mercados al alcanzar un récord en Shanghái y rozar temporalmente los US$12.000 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres al inicio de la sesión, es decir, sobre los US$5,4 por libra.

Desde entonces, y de la mano con la plata, el cobre ha recortado parte de su avance, pero se mantiene en torno a los US$11.800 por tonelada en Londres y cerca de los US$5,46 por libra en el Comex. En este contexto, Société Générale actualizó su proyección para el metal a un precio de US$12.500 por tonelada hacia fines del próximo año, reforzando el tono optimista para el sector.

Demanda industrial, dólar débil y expectativas sobre la Fed

Además de una mayor demanda industrial, los metales se están beneficiando de un dólar más débil. El índice global de la divisa (DXY) opera en torno a su menor nivel en dos meses, presionado por las expectativas de una Fed menos restrictiva de lo esperado.

Este escenario ha favorecido el apetito por activos reales, particularmente por el cobre, que combina su rol cíclico con una creciente demanda estructural asociada a la transición energética y la electrificación.

Wall Street mixto y rotación sectorial

En el resto del mercado continúa la rotación desde las acciones tecnológicas hacia otros sectores, lo que se refleja en el comportamiento mixto de los índices de Wall Street.

El Dow Jones extiende las alzas de ayer y busca otro récord en la apertura. El S&P 500 retrocede levemente tras haber marcado un nuevo máximo, mientras que el Nasdaq continúa poniendo el freno en la sesión. En paralelo, las alzas dominan de forma generalizada en Europa y Asia.

China vuelve a impulsar al cobre

En la jornada asiática fue clave la nueva promesa de estímulo fiscal desde Beijing. Tras una reunión de dos días, el Comité Central de Asuntos Económicos concluyó con el compromiso de tomar medidas de impulso al consumo y al crecimiento para alcanzar la meta, estimada en 5% para el próximo año.

Esta promesa fue la que también impulsó al cobre en Shanghái, reforzando la lectura positiva para la demanda del principal consumidor mundial del metal.

Fuerzas contrapuestas fuera de Asia

Fuera de Asia, el mercado opera entre dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la incertidumbre en torno a las valoraciones de las empresas de IA; por otro, las expectativas de una Fed menos restrictiva.

Recientes cifras económicas muestran una economía en desaceleración, lo que permitiría a la Fed mayor apoyo monetario, pero todavía lo suficientemente fuerte como para sostener el consumo y las utilidades corporativas.

Tecnología pone el freno: el caso Broadcom

Desde el sector tecnológico, Broadcom pone el freno. Sus acciones caen 4,47% antes de la apertura, a pesar de reportar un aumento de 74% en sus ingresos por semiconductores para IA.

La reacción del mercado se atribuye más a las dudas sobre las valoraciones alcanzadas por el sector que al modelo de negocio en sí de la compañía.

Movimiento clave de la Reserva Federal

En segundo plano, pero muy relevante para el mercado, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal reeligió por unanimidad a los presidentes regionales de la Fed. El voto se esperaba para febrero, pero su adelanto se interpreta como una acción preventiva para evitar que la Casa Blanca pueda remover a los presidentes regionales que no se alineen con expectativas de agresivas bajas de tasas.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, el precio del cobre muestra una estructura claramente alcista. La ruptura sostenida de la zona de US$5,20–5,25 por libra actuó como señal de continuación de tendencia, habilitando el avance hacia el área de US$5,40–5,50.

Los indicadores de momento permanecen en terreno positivo, aunque con lecturas exigidas, lo que sugiere que pausas o correcciones técnicas de corto plazo no invalidan el sesgo principal mientras el precio se mantenga sobre los soportes clave mencionados.

OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS

Qué significan para los accionistas la mejora de la calificación de Franco-Nevada y la señal alcista de Cobre Panamá

En los últimos días, RBC Capital elevó la calificación de Franco-Nevada (TSX:FNV) a Outperform, citando la atractiva valoración de la compañía, sus perspectivas de crecimiento, incluido el alza de Cobre Panamá en 2026, y su resiliencia frente a las mineras tradicionales.

Esta mejora sigue a las ganancias del tercer trimestre de Franco-Nevada, más fuertes de lo esperado, que reforzaron las percepciones de operaciones sólidas y fortaleza financiera en su modelo centrado en regalías.

Narrativa de inversión de Franco-Nevada

Para adquirir Franco-Nevada, es necesario creer en la durabilidad de su modelo de regalías centrado en el oro y en su capacidad para convertir los altos precios de las materias primas en un flujo de caja resiliente, sin operar minas directamente.

La mejora de RBC, basada en la valoración y el potencial alcista de Cobre Panamá en 2026, respalda el catalizador de corto plazo de una mayor confianza en su cartera de proyectos de crecimiento, aunque no elimina los riesgos asociados a los precios del oro y a la concentración de ingresos en pocos activos relevantes.

El anuncio más relevante fue el reporte del tercer trimestre de 2025, con ingresos por US$487,7 millones y una utilidad neta de US$287,5 millones, reforzando la confianza en su generación de efectivo basada en regalías. Esta fortaleza, junto a un dividendo trimestral estable de US$0,38, sostiene la visión optimista de crecimiento futuro.

Vicuña inicia su admisión al RIGI: el primer gran proyecto cuprífero PEELP en Argentina

Vicuña Argentina SA presentó formalmente su solicitud para adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP, que abarca Proyectos Estratégicos de Exportación a Largo Plazo. La compañía busca incluir los yacimientos Josemaría y Filo del Sol como el Proyecto Vicuña, un desarrollo cuprífero de gran escala en la provincia de San Juan.

Este es el primer proyecto de cobre en Argentina que inicia el proceso bajo esta categoría, diseñada para ciclos de inversión extendidos y multietapa. La empresa proyecta un horizonte operativo de 25 años para Josemaría, con el objetivo de sostener la inversión de capital y profundizar la contribución económica y laboral del sector.

El RIGI ofrece estabilidad fiscal a largo plazo, reducción de impuestos a la renta y derechos de exportación, exenciones de importación, mejoras en el IVA y hasta 40 años de previsibilidad regulatoria, además de acceso a arbitraje internacional.

El Proyecto Vicuña integra un activo de cobre, oro y plata ubicado en la Cordillera de los Andes, en una zona fronteriza con Chile, aunque todas las inversiones bajo el RIGI se ejecutan en Argentina. La compañía planea publicar un informe técnico integrado en el primer trimestre de 2026.

En agosto, durante la Conferencia Internacional: Cobre Argentino, se proyectó una inversión superior a US$15.000 millones, con potencial de alcanzar los US$17.000 millones, lo que podría convertirlo en una de las mayores inversiones extranjeras directas en la historia del país.

Mirada final para el cobre

La combinación de precios elevados, estímulos desde China, un dólar más débil y proyectos estructurales como Cobre Panamá y Vicuña refuerzan una narrativa constructiva para el metal rojo. Más allá de la volatilidad de corto plazo, el cobre sigue consolidándose como uno de los activos clave del próximo ciclo de inversión global.