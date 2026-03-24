Los PMI revelan un giro estructural: la industria repunta y los servicios se enfrían

24.03.2026 – Resumen de los indicadores PMI de Europa (marzo)
- Francia:
- Manufactura PMI: 50,2 (Esperado: 49,5; Anterior: 50,1)
- Servicios PMI: 48,3 (Esperado: 49,0; Anterior: 49,6)
- Alemania:
- Manufactura PMI: 51,7 (Esperado: 49,4; Anterior: 50,9)
- Servicios PMI: 51,2 (Esperado: 52,0; Anterior: 53,5)
- Zona euro:
- Manufactura PMI: 51,4 (Esperado: 49,4; Anterior: 50,8)
- Servicios PMI: 50,1 (Esperado: 50,9; Anterior: 51,9)
Basándose en los datos publicados, puede observarse un claro giro respecto a la tendencia que dominó en los últimos meses. En la segunda mitad de 2025, las lecturas del PMI de servicios, a menudo por encima de las expectativas, eran la norma. Al mismo tiempo, las lecturas del sector manufacturero apuntaban a una estancación moderada pero persistente en el sector.
Este cambio de tendencia puede tener varias explicaciones posibles. La mejora en la manufactura podría deberse a una entrada de pedidos procedentes de los sectores de defensa e infraestructuras. En los últimos trimestres, la Unión Europea ha puesto un fuerte énfasis en la expansión de las fuerzas armadas y en la renovación/expansión de infraestructuras. Estas son iniciativas estrictamente industriales, lo que se refleja en los indicadores.
Por otro lado, no se puede negar que el desempleo sigue elevado en comparación con los últimos años. Las tasas de desempleo siguen siendo moderadas, pero la debilidad del mercado laboral puede estar empezando a afectar al consumo. Sin embargo, lo que puede ser, y probablemente es, un factor negativo mucho más significativo para los servicios es la difícil situación de las aerolíneas. Los altos costes del combustible provocados por el conflicto en Irán están aumentando drásticamente los precios de los billetes de avión, lo que tendrá un impacto material, aunque aún difícil de cuantificar, en el turismo y los servicios.
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