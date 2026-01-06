Los PMIs europeos son ligeramente más débiles de lo esperado; España destaca positivamente 🔎

08:15 (BST) – España | PMI de diciembre

PMI Servicios HCOB España: 57,1 (est.: 54,8; prev.: 55,6)

España fue el claro mejor desempeño regional, con el PMI de servicios alcanzando un máximo de 12 meses y apoyando un sólido crecimiento compuesto. La inflación de precios de insumos volvió a repuntar, reflejando mayores presiones de costos impulsadas por servicios, mientras que la perspectiva para 2026 se mantiene constructiva.

08:45 (BST) – Italia | PMI de diciembre

PMI Servicios HCOB Italia: 51,5 (est.: 54,2; prev.: 55,0)

PMI Compuesto HCOB Italia: 50,3 (prev.: 53,8)

El PMI de Italia mostró que el crecimiento siguió siendo ligeramente positivo, pero perdió impulso. La actividad de servicios se desaceleró con fuerza, aunque los nuevos negocios aumentaron con solidez gracias a la demanda interna.

08:50 (BST) – Francia | PMI de diciembre

PMI Compuesto HCOB Francia: 50,0 (est.: 50,1; prev.: 50,4)

PMI Servicios HCOB Francia: 50,1 (est.: 50,2; prev.: 51,4)

El PMI compuesto de Francia señaló estancamiento. La actividad en servicios se aplanó y la demanda permaneció prácticamente sin cambios, con debilidad en pedidos de exportación. Las presiones de precios se moderaron significativamente, limitando el poder de fijación de precios y llevando a algunas empresas a ofrecer descuentos, lo que subraya un entorno doméstico frágil.

08:55 (BST) – Alemania | PMI de diciembre

PMI Servicios HCOB Alemania: 52,7 (est.: 52,6; prev.: 53,1)

PMI Compuesto HCOB Alemania: 51,3 (est.: 51,5; prev.: 52,4)

Alemania mantuvo la expansión en servicios, aunque con menor ritmo y un avance moderado de los nuevos negocios. La confianza empresarial se deterioró y las expectativas a un año cayeron a su nivel más bajo desde abril, apuntando a un tono más cauteloso.

09:00 (BST) – Zona euro | PMI de diciembre

PMI Servicios HCOB Zona Euro: 52,4 (est.: 52,6; prev.: 53,6)

PMI Compuesto HCOB Zona Euro: 51,5 (est.: 51,9; prev.: 52,8)

El PMI compuesto de la zona euro mostró que el crecimiento se desaceleró a un mínimo de tres meses, ya que la demanda de bienes y servicios se debilitó hacia el cierre del año. En términos generales, la economía sigue en expansión moderada, pero la persistencia de una inflación impulsada por los servicios ayuda a explicar la cautela del BCE a la hora de aplicar nuevos recortes de tasas.

09:30 (BST) – Reino Unido | PMI de diciembre

PMI Servicios S&P Global Reino Unido: 51,4 (est.: 52,1; prev.: 51,3)

PMI Compuesto S&P Global Reino Unido: 51,4 (est.: 52,1; prev.: 51,2)

El PMI compuesto del Reino Unido reflejó un crecimiento apenas marginal de la actividad empresarial, con una expansión inferior a la estimación preliminar y por debajo del ritmo observado durante gran parte del segundo semestre del año.

En conjunto, los PMI de la zona euro apuntan a una expansión más lenta pero aún positiva, con el sector servicios sosteniendo el crecimiento y un leve repunte de las presiones de costos, aunque el impulso se enfría en algunas economías del bloque.

